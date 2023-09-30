原來日本購物可以講價？網民分享成功故事　Dyson吸塵機都有得平

香港人買東西前，習慣會問老闆「能不能賣便宜點」、「有沒有優惠」，幸運的話就會得到老闆鬆口，成功講價或優惠。



不過出國旅遊要特別注意，每個國家的交易習慣不一樣，因此出國前盡量先做好功課，避免出國碰上麻煩。

禮貌是重點 在電器店議價原來很普遍 點圖放大看看過來人分享的心得：

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日前一名網友在Facebook社團「日本自由行討論區」發文，表示即將去日本旅遊，不過是第一次去日本遊玩，不了解當地民情，怕做了失禮的行為。

因此好奇詢問，若在日本當地買東西，是不是不用和老闆講價？

貼文一出，網友紛紛在留言區討論，有部分人認為，「不用講價啦，比價就好了」、「講價在日本是不禮貌行為」、「我還真的沒看過有人講價」、「在日本沒有殺過價」、「我還沒聽過去日本講價的，除非自己經營店」。

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「日本人怕麻煩別人，有降價的都會自己主動降好，所以基本沒有在講價的」、「講價你會被笑」。

也有網友認為禮貌性問一下也可以，「可以禮貌問一下，如果店家拒絕就別再講了，連鎖店不建議，畢竟員工又不是老闆，不要讓人為難」、「聊一聊，老闆開心會自動降價或送東西，不需要刻意講價」。

「可以禮貌詢價，有些地方講價也可以的」、「有！電器產品！認識的有一群人買十幾台Dyson吸塵機！可以和店家議價！」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】