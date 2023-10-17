捷克美女稱「想做台灣便利店店員」　原因令人驚訝　有人問定地址

台灣便利店服務項目多樣化，為滿足顧客的各項需求，店員時常忙得天翻地覆。



不過日前一名居台捷克女子Hana接受《不要鬧工作室》訪問時表示，自己很想到台灣的便利商店工作，原因竟是薪水很高，讓訪問者十分驚訝，也引起網友熱議。

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Hana表示，以前在老家奧斯特拉瓦的咖啡廳打工，當時的時薪換算台幣約143元，捷克目前的月薪換算台幣約24000元，而她聽聞台灣時薪即將調整為183元（台幣，下同），經過計算後發現會比在捷克工作還多。

因此她透露，原先預計年底要回捷克找工作，不過現在因為太喜歡台灣的環境，很想繼續留下來。

由於聽說便利店很缺員工，Hana上網搜尋後發現，早班正職月薪落在31000至38000元之間，讓她驚訝直呼「很高」，覺得可以嘗試看看。

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而針對便利店的苦力活，Hana表示自己有連續站13小時的服務生經歷，其他工作項目她認為只要有足夠時間自己也能學好。

她也直言，回捷克後如果履歷上有台灣便利店的資歷很酷，因此她認為自己可以勝任便利店店員的工作。

影片發布後，吸引網友熱烈討論，「好可愛，職業不分貴賤，她來上班的話7-11賺翻了吧」、「不管便利商店薪水的高低，只要做的開心快樂，熱愛便利商店這份工作就OK了」、「很佩服便利店員工！18般武藝都要會！我不行！」、「很適合在機場的7-11服務，外文好」、「對外國人來說感覺很有挑戰性」、「哪一家，我要去買」。

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