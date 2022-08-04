鬼月｜通宵便利店員發現用閉路電視先會見到嘅女人　而且愈嚟愈近

有句話說：「夜路走多了，總會遇到鬼。」夜班天天守著夜晚，遇到不尋常事件機率更高，網友李Ｘ綺便於《靈異公社》分享便利店大夜班打工所遇真實經歷，以下原文開始。



前幾天聽到台北的朋友說，我以前打工的便利店已遷到別處。

在打工的便利店遇到恐怖事情，讓我心裡種下陰影，從那時候起便不敢在便利店工作，這是好幾年前的事了，但我也把當時的事記錄了下來。

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大學畢業後的第一年我就上台北找工作，在還沒找到工作的陣痛期，我查到有便利店缺人，並且便利店的樓上就有出租套房，雖然薪水不多，但租屋處超近的，大學新鮮人很快就錄取了，我那時只覺得太幸運了吧！

在工作過了半年後的某一天，因大夜班的同事請假，店長拜託我頂替一下，說會給我加薪，我沒想太多就答應了。因為第一次做大夜班，店長前一小時在店裡陪我，交待我晚上要做什麼工作內容，我以為只是頂替一天，最後沒想到店長讓我直接做大夜班時段。我雖然生悶氣，但想著薪水比日班多便答應了。

某天店長交待，記得要去後面的倉庫點貨並做成統計表，當時倉庫內的電子錶是半夜兩點多，點完貨我就在倉庫內吃起了要丟掉的麵包，我邊吃邊看著監視畫面，注意有沒有客人進來。

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這時我透過監視畫面看到，有個穿著灰白色洋裝的女人，低著頭站在便利店外，我快速的跑到結帳櫃台，等了幾分鐘，那個女人還是沒進來，我往玻璃窗看，沒看到人，心想可能是路過的吧。我便又回到倉庫喝鮮奶，瞄到監視畫面，那個女人依然站在便利店外，我揉眼睛在看，確定那個女人真的站在便利店外。

過了幾秒鐘，我看有男客人要走進來便利店了，又快速的跑到結帳櫃台，在幫男客人結帳時，我忍不住問了：「請問您剛走進來時，有看到一名女子站在便利店門旁嗎？」男客人轉向玻璃窗說：「沒有啊！」當下我覺得應該是監視器出現異常了，過了一段時間，新進的商品送來了，我跟貨運大哥在互相確認時，聽到了開門的音樂聲，下意識的往便利店門口看，沒看到人，應該是路過的人感應到了吧。

我繼續跟貨運大哥點交後，把飯糰和麵包一一上架，上架到一半，又聽到開門的音樂聲，我衝去結帳櫃台時又沒看到人，那時心裡就在碎碎唸：「路過的人是怎樣，一定要靠那麼近嗎？一直讓門打開是想嚇誰啊？」把新進商品全上架完，打掃完沒多久就到早班同事來交班，我交接了一些事項後就搭著大樓電梯回租屋處了。

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下午起床，我覺得身體不太舒服，但也說不出來怎樣的不舒服，時間過的很快，又到了我上大夜班的時間。今晚大夜班客人不多，半夜２點半有了空檔時間，我照樣到倉庫吃麵包看著監視畫面，沒多久又看到同一個女人站在便利店外，一樣穿著灰白色的洋裝，只是這次離門口更近了。我心裡有點不爽，便走到便利店外，但我左看右看，就是沒看到那個女人，快速走回倉庫把另一半的麵包吃完。

在幫幾個客人結帳後，貨運大哥打來說：「我約半小時後到，先把過期品整理好才不浪費時間。」我便走到倉庫裡，把前一天整理好的過期商品拿出來並印單子，這時瞄到監視畫面，剛才看到的那個女人，出現在罐裝飲料的冰箱旁，我走回前台等著結帳，等了幾分鐘那個女人還沒來結帳，心想說是不是有選擇障礙，我便走到罐裝飲料區，當我到那條走道時，我愣住了，沒看到人，我快速的把整個便利店走了一遍，發現那個女人不在便利店裡，這時我才想到，剛才我好像沒聽到開門的音樂聲。

過沒多久，來取到期商品的貨車到了，貨運大哥發現單子內有錯誤，便跟我一起到倉庫內補印，在印單子時我看到監視畫面，那個女人已抬頭看向監視器，很白的一張臉，額頭到嘴巴處有一條深紅色的傷痕，我「啊」了一聲，便躲在貨運大哥身後，貨運大哥疑惑的問我怎麼了，我說：「你看監視畫面，有個女人。」但貨運大哥卻說：「監視畫面裡哪有人啊？你是不是做大夜班太累了。」為了讓我放心，貨運大哥陪著我把整個便利店走了一遍。

最後整個便利店空間又剩下我一個人，雖然燈光很亮，但我就是覺得很毛，我微微發抖著，打電話給店長，打了十幾通店長就是沒接，我一直小心翼翼的待在結帳櫃台那，終於熬到早班同事來交班了，因為是冬季天還沒太亮，我拖著疲憊的身體走回電梯，一直擔心會看到什麼，到家的路上我都選擇看地面。

這天我休假，因為身體真的難受，到了中午覺得有點低燒，就去看醫生，回到家吃了藥，這一睡，我居然睡到晚上10點多，因為我沒有機車，沒體力走太遠，只好選擇在一樓打工的便利店買微波食品，想說現在有同事在職班不用擔心。

正當我走到便利店門口時，我的身體不自主的抖了一下，在挑好微波便當走到罐裝飲料區時，我瞬間寒毛豎了起來，不知怎麼的，想到那個女人的畫面，同事還想跟我聊幾句，我連微波都沒有，快速的結完帳就跑出便利店了，看著路上還有幾台機車騎了過去，心想這時間還有人，沒事沒事。

在我走到大樓電梯的路上，我一直感覺到有人在看我，我幾次轉頭沒看到人，這時我開始害怕了，眼看電梯就在前方，我快步走向電梯，但覺得這次的電梯走廊好長好長，那種注視感很強烈，我在等電梯下來時一直低著頭不敢往前看。

終於電梯門開了，我走進電梯內按8樓時，寒毛又豎起來了，我感受到電梯內有其他人，但電梯裡明明就我一個人，我一直緊靠在電梯樓層按鍵旁，在等電梯往上的過程真的很漫長，電梯終於到8樓了，我跑到租屋門前，開鎖時，手一直發抖，幾次對不到鑰匙孔，讓我更怕的是，電梯門一直沒關起來，最後終於打開房門了。這晚我把房間的燈全打開，聽著電視聲睡覺。

不知睡了多久，我覺得有頭髮在我臉上滑來滑去，我睜開眼看到一個女人站在我床邊，低頭看著我，看到臉部那條長長的傷痕，我立刻想到是這幾天看到的那個女人，正當那個女人的臉越來越靠近我時，我就被嚇醒了，呼～原來是夢。

這時天還沒亮，我不敢待在房間裡，拿了包包就前往捷運站，因為租的房子離捷運站要走約10分鐘，這期間我很怕背後會不會跟著什麼，坐了第一班捷運，到了火車站的便利店裡停留一段時間，才坐火車回高雄找媽媽。

在火車上，我哭著打電話跟媽媽說這幾天發生的事，媽媽說：「別急，在火車上閉眼默唸阿彌陀佛。」一到高雄火車站，就看到媽媽騎著車來接我了，我抱著媽媽哭了許久，媽媽才載著我去廟裡拜拜。

一到廟裡，廟裡的人員看到我，便快速的跑到後方，幾分鐘後師父走了出來，拿了一把像長尺的東西，就往我身上打，雖然是輕輕的打，但每打一下我就暴痛的哇哇叫，師父讓我喝了符水，沒多久我就吐了一地。

師父說：「你這是時運不好中了煞氣，背後是沒跟什麼靈，但煞氣存於你體內，時間久了也會受影響。」師父幫我做了祭改後，給了幾張符，要我淨身淨宅放在枕頭下。回到家，媽媽準備了幾件衣服，跟我回到台北租屋處住了一星期，好險做了幾天的大夜班後，我又可以做回早班。

發生了那樣的事，我也不敢繼續待在便利店工作了，期間一直在另找工作，直到我找到新工作後，店長才說：「其實有幾位做大夜班的同事，也有遇到跟你相同的事，為了便利店能繼續營運下去，你可別講出去。」我當下覺得超委屈的，搞不好那時就是因為做大夜班的同事也遇到了，所以才臨時沒來上班吧，因為店長還滿照顧我的，所以我才沒跟店長翻臉。

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