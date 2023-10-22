「小白犬」奄奄一息擱淺於沙灘　獸醫走近急救一摸驚呼：牠不是狗

這是什麼生物？一名正在遛狗的人看到沙灘上有一塊不尋常的白點，靠近看竟是一隻白色的小狗躺在沙灘上，連忙通報動物救援組織過來救援，結果沒想到真實身分竟不是狗狗。



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根據《The Dodo》報導，英國東北部一名男子帶著愛犬在羅斯桑茲海灘（Ross Sands Beach）上散步，遠遠看到一個奇怪的白斑點被沖上岸一動也不動，他感到相當好奇便湊過去看，沒想到竟是一隻疑似是被惡意棄養的灰白色的小狗已經奄奄一息倒在沙灘上，嚇得他連忙打電話聯絡野生動物保護協會過來處理。

動保志工與遛狗男湊近查看小狗的生命狀況，這才發現根本不是小狗，而是一隻像是海豹一般的生物，立刻聯絡英國潛水員海洋生物救援中心（British Divers Marine Life Rescue）派遣專員前來救援。海洋哺乳動物獸醫楊（Lynn Young）表示，當時他過去救治這隻小狗才發現牠是一隻灰海豹（grey seal）寶寶，本來以為牠已經沒有呼吸了，好在下秒牠突然抬頭，所有人才鬆了一口氣。

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楊與另一名獸醫同事哈迪（Jane Hardy）在旁邊觀察了幾小時，確定沒有海豹媽媽或是其他海豹群體出現，他們才立刻拿出毛巾包裹住奄奄一息的小海豹，火速將其帶回收容中心治療。楊指出，小海豹在保溫箱內待了一陣子開始慢慢恢復元氣，搭配給牠打營養針，海豹寶寶的生命跡象才趨於穩定，但有輕微呼吸困難的狀況。

楊與其他獸醫同事觀察小海豹的狀況沒有問題後，便將其轉送到專門照顧海豹的赫希爾黑德野生動物救援中心（Hessilhead Wildlife Rescue），牠還得到了一個酷炫的名字叫做神秘人（Mystic），目前正在收容所內接受專業人士的照顧慢慢成長。

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