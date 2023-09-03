雞泡魚冷知識！河豚毒素竟會毒死自己？追女仔手段極浪漫被封情聖

河豚（又稱雞泡魚）是出名有毒的魚類，但是由於自古至今一直被形容為「人間美食」，這些年來因冒險進食而喪命的人不計其數。而許多人對河豚的印象就是當生氣時會膨脹身體，像是變成一顆圓滾滾的球。但你又知道河豚毒素原來不止會毒死捕食者，甚至還會毒死它自己，而且河豚仲係「情聖」？一起來看看你不知道的河豚冷知識吧！



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河豚的外貌獨特，它們通常呈現出圓形或卵圓形的身體，覆蓋著一系列堅硬的棘刺。這些棘刺可以在需要時豎立起來，也可以令身體膨脹接近4倍，為河豚營造出一副威嚴的外表，也令捕食者無從入口而放棄捕食。除了膨脹嚇怕捕食者之外，最令人恐懼的其實是它們體內攜帶著強烈的神經毒素——河豚毒素。

冷知識1｜河豚生氣起來連自己也毒死

這種毒素在適當劑量下可以致命，甚至對人類造成嚴重傷害。河豚毒素主要分布在它們的皮膚、內臟和某些肌肉中，因此進食河豚其實是要用生命去冒險的。不過大多人都不知道的是，河豚毒素是屬於海洋性神經毒素，但河豚體內的細胞構造發生了基因變異，同時，河豚體內還保留了可以與河豚毒素結合的特定蛋白，降低了毒性效應，使得河豚對體內的河豚毒素具有極強的耐受性，大約為一般魚類的1,000倍左右。但如果河豚過度緊張或受到強烈刺激，會產出更多的河豚毒素在體表，在以上的情況下，河豚會連自己都抵抗不住毒性而中毒身亡！

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冷知識2｜河豚是浪漫情聖

動物在發情時會展現吸引異性的獨特行為。而河豚追女仔的手法就被視為「浪漫之帝」，因為它們會畫出美麗的圖案來吸引伴侶。幾年前，日本海底攝影師大方洋二在海底24公尺深處拍到了一個奇妙的幾何圖案，直徑約1.8公尺，呈現放射狀的規則圓圈，特別的形狀類似「麥田圈」。然而，這個奇特的「麥田圈」原來是由公河豚用它們的「鰭」創造的。

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河豚體型僅8至12厘米，牠們使用鰭將沙子打碎成細沙，創建一個用於產卵的沙床，然後再用嘴部將沙圈內的貝殼移到中央作為裝飾。河豚每週都會花費一個星期的時間，在海底24小時不停地繞著圓圈，當雌性河豚看到這樣的圖案時，就會游到中央進行交配，交配過程僅需5至10秒鐘。也有專家指出，圖案中的凹槽越多，公河豚成功求偶的機會就越大。此外，圓圈中的凹槽也可以用來保護和孵化魚卵，以防止洋流的沖擊。母河豚在產卵後會離開，公河豚則會守護受情結晶。

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冷知識3｜海豚最愛玩河豚

有紀錄片發現海豚有對河豚惡作劇的行為，會不斷以嘴巴戳咬河豚，還會蓄意用牙齒咬河豚的表皮，誘使它們釋放出體內的河豚毒素。在吸入河豚毒後，海豚就會因為感到興奮快感而不斷翻滾、情不自禁地看著自己的倒影等。專家指河豚毒素對人類有致命傷害，但對海豚而這種劑量只會產生和大麻類似的效果，不影響迴避環境危險的生存本能。在玩完河豚一段時間後，就會自行游走，留下河豚孤零零在原地，相當調皮。