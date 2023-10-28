出嫁夢破滅！女網友醉後在男家親戚面前露出「胸前秘密」被迫退婚

人妻美夢破滅！



一名正妹的左胸上紋了前男友的臉龐，未婚夫雖不介意，但男方家的長輩很care。

日前她在未婚夫家聚餐時喝茫忘記遮起來，被對方的祖母逼退婚。

點圖看原文全文及網民意見：

+ 21

這位正妹哀怨地說，她2年來去見未婚夫的長輩都會記得塗遮瑕膏、或是穿高領遮起來，她表示：「七夕情人節時他跟我求婚了，上個月他爸媽也來提親，準備年後訂結一起辦。」

就差一步即可變成人妻，但在上個月就出了事。

當天她遮瑕膏脫妝，但已經喝醉卻忘記，結果當場被未婚夫的奶奶跟母親看到，當下她選擇坦承一切。

【延伸閱讀】玩新郎玩出火 竟要求做呢件事 台男即場帶伴郎團調頭走：不結了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 38

但男方長輩們當場火大，後來接到準奶奶的電話，說：「祖母要你們別結婚了。」準奶奶也無奈地問她說，為什麼不說是妳過世父親的臉就好。

正妹當下回以：「可是我爸長的跟前男友完全不一樣，遲早會被揭穿，而且我也覺得騙長輩這這種事情不好。」

「我會去把紋身處理掉」，但男友卻說，祖母快90了，爸媽也沒轍，「現在鬧成這樣大家都知道了，就算除去紋身也沒什麼用。」

【延伸閱讀】準新娘嫌擺酒每圍價錢太低冇面子 公開同未婚夫對話反被網民圍攻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

正妹聽了當場傻眼，覺得未婚夫言下之意是否想分手：「我不敢問，很怕聽我不想聽的答案！如果我趕快去除紋身，再去跟祖母道歉，事情可以解決嗎？」

網民紛紛獻策，但也忍不住吐槽她：「紋前男友的臉是該除掉，不是為了祖母，而是為了未來」、「去改圖啊，把臉改成別的圖啊這很難嗎」、「好奇婚紗怎麼拍的」、「補紋墨鏡就可以解釋成現任了」、「所以每次恩愛，還要看到前任的人頭」。

延伸閱讀：

泰籍無名女浮屍1年無人認 警靠人臉比對、刺青讓她落葉歸根

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】