SPY×FAMILY安妮亞成為日本小學生最崇拜動畫人物 媽媽約兒也上榜
撰文：COOL潮流生活網
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日本出版社倍樂生（Benesse Corporation）於近日對日本國小 3 年至 ６年級的學生進行了意識調查，其中包括「最崇拜的人」、「常用流行語」、「最想成為的職業」等內容。倍樂生表示，自 2020 年動漫《鬼滅之刃》大熱開始，動漫人物便成為了小學生們名列前茅的憧憬對象，而今年最受日本小學生歡迎以及崇拜的動漫人物，竟是《SPY×FAMILY 間諜家家酒》中的 安妮亞，看來不管是什麼年齡段的朋友，都逃不過 安妮亞 的強大魅力呀！
《SPY×FAMILY》安妮亞是日本小學生最崇拜的動畫人物
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《SPY×FAMILY 間諜家家酒》安妮亞與約兒雙雙入榜！
在「日本小學生最崇拜的人」調查中，冠軍是「朋友」，理由是身邊的人都很擅長學習與運動，第二名為「媽媽」，大部分學生表示因為媽媽很溫柔，且每天都很努力生活，第三名則為動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》主角 安妮亞，原因是會讀心以及可愛。除此之外，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》中的太太 約兒 也進入了榜單第七名，遺憾的是，黃昏 沒能擠進前 10 名。
或許是受到動漫產業蓬勃發展的影響，在「日本小學生最想成為的職業」榜單中，漫畫家 位居第 2 名，冠軍則是 Youtuber。
而在「日本小學生最沈迷的事」中，遊戲與動漫也佔據了榜單大部分，第一名為任天堂的射擊遊戲《斯普拉遁》，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》則排行第四，其他上榜動漫還包括第五名的《精靈寶可夢》與第六名的《ONE PIECE 航海王》。
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