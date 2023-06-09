日本小學生偷看老師平板電腦驚見「真心話筆記」　哭到不願再上學

許多人不會在手機或平板上設定密碼，一不留神恐被他人看光私人資訊。



日前，日本一名小學老師6月2日拿出常用的平板電腦後，離開教室約20分鐘的時間，不料全班大約一半學生竟趁機看光裏頭的資訊，更意外挖出老師的「私人筆記」。

有學生看到內容後因大受震撼而落淚以及感到焦慮，還有人難受到無法上學，校方也趕緊對此事做出回應。

（編按：校方當晚召開家長會道歉，「個人訊息管理不當，表達方式讓孩子不舒服」。校方派出輔導員到校照顧。學校亦已在7日更換任教這個班級的班主任。）

半班同學看到震撼內容後落淚 有人身體不適要請假（點圖了解更多）：

+ 11

根據日本媒體《讀賣新聞》報道，事件發生在日本山口縣柳井市的一所市立小學，本月2日，六年級的一名班導師將個人的平板電腦放在教室內，隨後為開會而離開教室約20分鐘的時間。

在此期間，被好奇心驅使的小六生們興奮地打開老師的平板偷看，沒想到竟意外挖出班導的「私人筆記」。

據悉，該名班導師將學生們的學習狀況、校內人際關係及家長的要求都整理在平板內，且部分記錄存有「不恰當的描述」，針對學生的成績及與家長溝通的部分，有着較露骨的個人評論。

【延伸閱讀】體育堂女生不准穿內衣 天生棕髮要染黑 10條日本學校的奇怪校規（點擊放大瀏覽）：

+ 9

班級裡有約30名學童，幾乎一半的人都偷看了老師的「私人筆記」，部分學生因內容過度衝擊而流淚，還有一人因此感到身體不適，之後向校方請假，不願來學校上課。

校長及當地的教育委員會也對此事進行調查，先暫停該名班導師的職務，並由另一名老師擔任代理班導，隨後也召開家長說明會致歉。該校的校長也出面道歉，「讓孩子們與他們的家長感到不舒服，我感到相當抱歉」。

延伸閱讀：

學生辦烤肉趴 老師太嗨「倒酒精助燃」致1死3重傷

「壽司郎屁孩」遭求償6700萬日圓 辯護律師提兩理由力爭駁回訴訟

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】