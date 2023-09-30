現在iPhone已不是奢侈品？小學生個個都有　網民嘆：時代不同了

蘋果（Apple）公司出產的iPhone近年來幾乎佔據了大部分的手機市場，走在路上幾乎人手一機。不只是大人，就連許多小學生也都使用iPhone。近日便有網友發文表示，看到許多小學生小小年紀就拿著iPhone，讓人覺得有些感慨，這樣的觀察被分享到網路上後也引發熱議。



小學生都人手一支iPhone？網指時代不同：觀念要改了

一名網友在PTT發文，表示自己直到高中才開始拿手機，並且還是使用滑蓋式手機。近日他出門時看到身旁的小學生和他的同學都使用iPhone，對比自己從前的狀況，讓他覺得感慨，「本人文組低端低薪仔，還拿安卓（Android）機。現在小朋友跟學生怎麼過得這麼爽，還沒賺錢就有唉鳳拿，看起來也不是二手，還有看過有拿最新一代的機種的！」

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貼文一出引來許多網友留言回覆，不少人認為時代已經不同，iPhone也早就不算「奢侈品」，「哀生活必需品」、「iPhone = 有錢的刻板印象到底哪來」、「什麼年代了還覺得哀鳳高檔」、「觀念要改了，以前是精品沒錯，現在是平價品」、「民國幾年了，還那麼驚訝幹嘛」、「有錢養小孩的人應該不差這一支手機吧」。

iPhon其實沒想像中貴？很多都是「整新機」、「舊機換新機」

此外，也有人指出，耐用的iPhone和他牌手機比起來CP值其實比較高，很多小孩用的iPhone其實也是父母淘汰下來不用的舊機，「很多是父母淘汰給小孩用的」、「爸媽換新機給小朋友舊機」、「父母換下來的或是去買二手的」、「父母淘汰掉的也是很好用啊」、「父母換機下來給家中老人小孩很常見吧」、「父母換新機，舊機給小孩啊」。

許多網友表示，其實iPhone並沒有大家想像中的昂貴，依每天的使用頻率加上iPhone的使用年限換算下來，花費不算特別高。此外，若是購買「整新機」或是「舊機換新機」，費用也比想像中便宜，「整新機一支不到1萬」、「整新機幾千塊，打工就買得起了」、「就第一支貴吧，每年換才花一萬」、「年年換安卓旗艦才叫盤」、「安卓高階機你以為很便宜是不是」。

長期用手機影響視力 姿勢不良易導致肌肉骨骼傷害

雖然在這個時代學生人手一機的狀況相當普遍，不過也要注意長期滑手機、上網對青少年造成的不良影響。台灣衛生福利部國民健康署就曾經提醒，長期使用3C產品除了電磁波的影響外，也容易出現視力惡化、姿勢錯誤導致肌肉骨骼傷害、網路成癮等狀況，需要特別留意。

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