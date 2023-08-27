小學生用Whatsapp、LINE很普遍？事主感疑慮　引來兩派家長論戰

撰文：TVBS新聞網
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現在幾乎人人都有手機，通訊軟件也隨之普及，甚至連年幼的孩子也紛紛開始使用3C產品。一位家長發文，才藝班老師希望自己幫小五的女兒辦LINE（編：台灣流行使用LINE，普及程度與香港使用Whatsapp差不多），以便和孩子約補課時間，甚至稱「幾乎每個小學生都有LINE」。對此，該位母親感到困惑，詢問網民應給幾歲的小孩使用LINE，文章曝光後，掀起兩派家長論戰。

事主在Facebook群組發文，表示女兒剛升上小五，平時手機只是為了接送方便，並無其他功能，但近日才藝班老師為能有效率地和孩子確認補課時間，要求事主幫女兒辦LINE。然而，事主認為，補課事宜自己直接和老師溝通即可，沒必要替孩子辦LINE。沒想到，老師回應「幾乎每個小朋友（小學）都有LINE」，讓事主疑惑其真實性。

因此，事主猶豫是否該幫女兒辦，也好奇其他家長是否也都讓孩子用LINE。

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問題貼出後，引起網民熱議，有一派的人認為，替孩子辦LINE能夠更方便聯繫，甚至有人從幼稚園就給小孩使用：

．「只有幾個家人是好友，上下課報平安很方便」
．「現在的時代跟以前已經都不一樣了，FB、IG、抖音、LINE小孩都有了」
．「與其讓小朋友偷偷摸摸自己錯誤使用，不如正確教導如何使用並且可以防止一些錯誤行為」

另一派家長則點出，太早讓孩子使用網絡恐不恰當：

．「怕交到不好的同學」
．「先不要，賴群其實蠻可怕的」
．「辦下去妳會後悔」

不過，也有人認為每個家庭與孩子的狀況不同，沒有必要跟隨他人，建議事主自行評估：

．「每個人家的規矩不同，也不是每個孩子能一直自律」
．「看自己怎麼教育小孩，自己的孩子只有妳自己才能決定」

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