近1成長者有認知障礙　仁愛堂全方位支援10周年　照顧者個案分享

根據政府數字，香港患有認知障礙症人士高達100,000，接近長者人口十分之一，隨著人口老齡化，相信認知障礙症人士數目會不斷上升。仁愛堂歐雪明腦伴同行中心致力服務認知障礙症人士及照顧者，適逢今年成立10周年，中心透過一系列活動連結社區，加強公眾對認知障礙症人士及照顧者的關注。



「十個真實照顧故事」訪問及紀錄多位照顧者的心路歷程，希望透過文字及影像，與大眾分享照顧者經歷，把「敬老護老」訊息傳遞給下一代，推廣關心愛護家人的意識。（仁愛堂提供）

仁愛堂歐雪明腦伴同行中心一直以關顧認知障礙症人士為己任，同時為照顧者提供全方位支援。除了照顧者支援小組及照顧技巧訓練外，亦會提供實用資訊及舒壓平台，減輕家屬的照顧壓力。

加強公眾對認知障礙症患者及照顧者的關注

過去10年，中心服務超過400個認知障礙症家庭，護老者每天不辭勞苦地扮演照顧角色，當中蘊含許多值得嘉許的故事。中心於2023年7至8月邀請了聖母玫瑰書院學生義工，參與「十個真實照顧故事」採訪活動。

每年9月為「世界認知障礙症月」，中心在本年9月9日亦舉辦了「長幼手牽手」護老者嘉許日營，鼓勵社會大眾關注認知障礙症，亦表揚一班年終無休的照顧者，推動新生代參與照顧，達致跨代共融。

在2024年1月20日，中心將舉辦「腦伴同行十載情」團年晚宴，邀請一眾新舊會員、護老者、職工及義工們一同出席。透過活動結集「舊雨新知」，一同回顧中心發展及變遷，同享歡聚，共慶農曆新年。

使用社區照顧券接受日間照顧及到戶訓練

仁愛堂歐雪明腦伴同行中心為社會福利署「長者社區照顧服務券計劃」的認可服務提供者，歡迎觀塘區及黃大仙區長者使用照顧劵，接受日間照顧及到戶訓練。

譚伯今年81歲，與妻子居住於觀塘順天邨。兒子得悉譚伯確診認知障礙症後，於2018年起開始使用中心日間照顧服務。然而因新冠疫情爆發，家人暫停服務。直至2023年6月，譚太再次向中心社工求助，表示譚伯病情有惡化跡象，例如：言語表達能力下降，不敢獨自外出晨運及午餐，亦經常無故發怒指罵妻子等；而「日落症候群」的出現，令譚太情緒爆發及抑鬱症加劇，希望中心為譚伯提供到戶訓練及護老者支援，減輕照顧壓力。

在「社區照顧券」資助下，譚太亦透過與社工輔導面談，學習減壓方法，成功讓抑鬱症病情得到舒緩。 （仁愛堂提供）

於是中心社工家訪二人，鼓勵譚伯再次以「社區照顧券」使用「一對一」到戶訓練，例如：專注力訓練、視覺及執行力練習、語言表達練習及健腦操等，讓足不出戶的他也能得到適切支援，延緩退化。在「社區照顧券」資助下，譚太亦透過與社工輔導面談，學習減壓方法，成功讓抑鬱症病情得到舒緩。在社工指導下，她亦學習到照顧知識與技巧，並一起制訂長期護理計劃。最近譚太更參加了中心舉辦的護老者減壓小組及旅行，與同路人互相分享，互相支持。

在社會福利署「長者社區照顧服務券計劃」以外，中心實在有賴各方善長慷慨捐款以支援更多有需要的認知障礙症人士及照顧者，請即捐款支持仁愛堂歐雪明腦伴同行中心的各項服務。

關於仁愛堂歐雪明腦伴同行中心



仁愛堂歐雪明腦伴同行中心於2013年9月成立，服務九龍東區認知障礙症人士及照顧者。中心透過專業評估，為認知障礙症人士提供適切及多元之日間訓練及照顧服務，以及到戶訓練服務，使用藝術、音樂、園藝及運動等療法，延緩患者腦部退化，維持其自理能力，最終達至居家安老。由2023年9月起，中心更新增「租用復康用品」服務，歡迎致電查詢。

查詢熱線：2323 4448

欲了解更多認知障礙症及照顧者資訊，請掃瞄以下QR code追蹤仁愛堂歐雪明腦伴同行中心IG專頁。