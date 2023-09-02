猴寶寶遭同伴欺凌變得自閉　直到暖心拉拉出現每天陪身邊令牠改變

一隻慘遭同伴霸凌的幼猴因不堪長期欺負患上身心病，導致牠不相信任何生物還會發狂攻擊飼育員，飼育員不想放棄牠，因此帶來一隻成熟的拉布拉多犬陪伴牠，飽受身心創傷的小猴子才就此敞開心房，從此一猴一狗成為最好的朋友形影不離。



根據南韓SBS節目《動物農場（TV 동물농장）》報導，南韓某間動物園有一隻年幼的猴寶寶因為長期遭受猴群霸凌身心受創，患上自閉症與憂鬱症的牠不但不願意跟任何同類相處。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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園方見狀趕緊將小猴子與同伴分開獨立居住，但這樣並沒有讓小猴子放下戒心，就連見到動物園的飼育員也會突然抓狂攻擊對方，拒絕任何生物靠近自己，但飼育員不想放棄這個孩子，便請來了一隻拉布拉多犬莎朗（Sarang）前來陪伴牠。

莎朗起初見到小猴子的時候就主動接近牠，小猴子對眼前陌生的大狗如此熱情感到很不適應，但這也激起了小猴子的好奇心，不斷嘗試想要主動跟莎朗接觸，時間一久小猴子也逐漸習慣了莎朗的存在，從此就成了最好的朋友。小猴子遇到莎朗之後不但性格慢慢轉變，還會主動跟狗狗一起玩、幫牠梳毛抓跳蚤，表現出猴子對同類親密的表現。

園方看到小猴子的狀況越來越好，就打算帶牠與莎朗一起出去戶外走走，儘管小猴子一開始對於要出門這件事情非常抗拒，但好在身邊有莎朗不斷鼓勵陪伴牠，最終小猴子終於勇敢面對心魔，和最好的朋友莎朗一起到外面散步。小猴子的轉變讓百萬網友相當感動，留言表示「狗狗真的是每個生物最好的朋友」、「難怪拉拉適合當治療犬，連猴子的身心都能治癒」、「看到小猴子因為狗狗的溫柔走出霸凌陰影好感動」。

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