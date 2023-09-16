馬斯克總在壓抑情緒？授權傳記回顧被欺凌童年、父親精神虐待往事

伊隆‧馬斯克（Elon Musk）在授權傳記中，回顧童年生活，除了受到嚴重斯凌，還有來自爸爸的虐待。回想這一切，他仍無法釋懷，無言以對。本文藉此談論兒時創傷對一個人產生的影響。



伊隆‧馬斯克（Elon Musk）甫出版的暢銷傳記，在網絡書店Amazon上架前數小時，單靠預購量就衝上暢銷書榜。其中揭露許多關於他性格養成的內幕，他回顧童年生活，除了受到嚴重欺凌，還有來自爸爸的虐待。

這本由作家艾薩克森（Walter Isaacson）撰寫的傳記，是他跟隨馬斯克長達兩年，經由貼身觀察寫出的詳實紀錄。

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同儕欺凌、父親精神虐待

中文版還未上市，馬斯克童年曾遭受欺凌的消息，也不是他首次談及。童年時期的他，在學校的處境艱難，他是班上年齡最小、個子最小的，此外，他的人際關係也不好。一次嚴重的毆打，讓他被迫轉學，傷勢嚴重到必須住院，甚是花了幾十年的時間，才修復臉部和鼻子受到的傷害。這段在南非的可怕經歷，顯然對他人生產生了重大的影響。

對於曾受到的暴力對待，馬斯克說：「除非你被打敗過，否則你不會明白這會如何改變你的生活。」而在他因毆打受傷住院，出院回家後，他的父親不但沒有安慰他，反而大發雷霆，罵他是白痴和混蛋。回想這一切，馬斯克仍無法釋懷，無言以對。他說：「這是精神折磨。（我父親）清楚地知道該怎麼做才能讓一個人感到難過。」

會學壓抑情緒感受

馬斯克的第一任妻子Justine Musk說：「如果你有過像他一樣的、在南非的童年，你就必須學會壓抑自己的情緒。」許多與馬斯克共事的人，認為他冷酷無情，或許那是因為他很早就學會了如何關閉自己的情緒，不讓自己感到憤怒或恐懼，但同時，他也丟失了快樂和同理心。

馬斯克在這本授權的傳記中下了這樣的註解：「我的人生開始於苦難。」

延續一生的童年創傷

許多心理研究都揭示了：童年時期受暴經驗留下的創傷，會傷害一個人對別人的信任能力、安全感。那些負面影響可能延續一輩子。

身體虐待很好辨認，但像馬斯克爸爸的行為屬於精神虐待、心理虐待、情緒虐待。此類型的兒童虐待有時很難被發現，因為往往會與管教混為一談。事實上，常用拒絕、利用、恐嚇、貶損、歧視輕視、拒絕提供照顧、孤立等方式來對待孩子，都會造成兒童身心傷害，甚至是「目睹家暴」，都屬於虐待行為。

你還在說：我也是被罵長大的，也沒長歪？

孩子必須依賴父母，所以很多人就會肆無忌憚的把自己的情緒風暴發洩在孩子身上，心想「反正孩子走不開」，而且他這麼小，也無法反抗。全然不思考這麼做，會給年幼的孩子帶來什麼傷害。很多施暴者甚至認為「我就是這樣長大的，我也沒長歪，現在也好好的」。

其實，那只是沒耐心管教的藉口。因為好好跟孩子說話，要花很多很多時間，所以直接用罵的最快、最有效。但你絕對不知道，那些可怕的話、大聲的斥責，都會留在孩子的心裡，成為看不見的傷痕。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：馬斯克授權傳記，回顧童年被霸凌、來自父親的精神虐待，讓他學會壓抑自己的情緒】