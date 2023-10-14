性愛那些事｜谷阿莫揭11個陰莖冷知識　晨勃太硬難排尿靠一招解決

你是那1%的天選之人嗎？對於男性而言，最在意的莫過於自己褲襠下的「雄風」，但多數人只知道討論大小，卻對其了解少之又少。



台灣網紅谷阿莫早前就推出新片，分享關於多個GG的冷知識，包括台灣男性勃起後的平均尺寸，及性能力與陰莖長短關係。影片曝光後，眾人紛喊「長知識」。

【圖輯】點圖放大了解「11個陰莖冷知識」👇👇👇

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關於男性生殖器11個冷知識如下：

1.男人的性能力跟陰莖長短無關，而是跟「睪丸的大小」有關。

2.對陰囊來說，34度是最舒適、恰到好處的溫度。

因人體平均溫度為36度，比身體溫度低2度，對陰囊來說最恰到好處。若高於36度，很有可能導致精子中暑，品質變差。

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3.陰囊的皮膚有許多皺褶，目的是增加散熱，使睪丸不至於溫度過高而影響精蟲品質。

4.僅有1%台灣男性在完全勃起時，陰莖會有右彎的情況。

根據台灣男性學醫學會調查發現，台灣男性在完全勃起時，陰莖由上往下看呈「直線」佔比89%、「左彎」佔比10%，僅有1%男性是「右彎」。

5.根據台灣《衛福部健康署》網站指出，男性生殖器外的包皮耐磨、延展性好、有彈性，一片小小的包皮可幫助一個成年人恢復整個大腿的皮膚。

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6.根據相關數據統計，台灣男性勃起後的平均尺寸為11厘米，但更正確的數字為10.78厘米。

7.若晨勃尿不出來，可以嘗試洗個冷水澡、坐著小便、輕輕按摩或輕壓膀胱，或往前彎腰再試著小便。

8.養成慢跑的習慣，不只能讓心血管更健康，也能使GG更強壯。

9.經常有意識地打哈欠，有助於改善勃起功能。

10.馬跟人類一樣，陰莖皆不存在陰莖骨。

11.根據英國倫敦大學心理學家研究統計，生殖器越短的人，越會購買豪華名貴跑車來填滿自尊心。

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