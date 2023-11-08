餐廳埋單多收$148　食客反映竟被鬧：你都有責任　質疑職員有蠱惑

錢銀問題當然要計算得清清楚楚！有網民日前到長沙灣一家以大排檔為主題的餐廳用膳，飯後以信用卡付款，離開餐廳後約15分鐘才發現信用卡收據上銀碼有誤，被多收了148元。他於是致電向餐廳職員反映，惟對方態度愛理不理，甚至責怪他：「你自己都要有責任睇清楚張單㗎！」樓主翌晚再到涉事餐廳取回多收款項，指2名職員態度依然惡劣，質疑餐廳存心隱瞞事件，又提醒街坊留意賬單銀碼。



有網民日前到長沙灣一家餐廳晚飯，發現被多收了148元，其後向職員反映，卻遭對方責怪。（《愛回家之開心速遞》劇照）

「去呢間餐廳幫襯畀啲耐性，唔好嫌嘥時間對晒所有單，咁就唔會好似我咁，嘥時間要再上去問餐廳攞返原本屬於我嘅錢啦。」該網民於facebook群組「長沙灣人」發文，指日前到區內一家以大排檔懷舊裝修及主題作賣點的餐廳用膳，並以信用卡付款，惟「碌卡」時卻被多收148元，「當時我望完晚飯張單係$455，跟住畀信用卡個女收銀員碌又唔使簽名，之後佢就淨係畀返碌咗$603嘅信用卡收據我」。

樓主起初還未察覺多收款項，直至約15分鐘上車後，才發現信用卡收據銀碼與晚飯單據不同，於是致電餐廳向職員反映。他指起初接線的女收銀員得知事件後，「竟然好冷淡咁話等陣」，後來他再向另一聽電話的男職員講述情況，沒料竟遭對方責怪：「收多咗幾十元啫！你自己都要有責任睇清楚張單㗎！」

樓主向另一聽電話的男職員講述情況，沒料竟遭對方責怪，令他大感不滿。（《恭喜八婆》劇照）

被多收飯錢還要被罵，樓主頓感不滿即時反駁，「我話『而家都係我自己睇到你哋收錯錢所以打返嚟㗎，收錢嗰個係你哋，你哋冇責任淨係得我有？仲有咩幾十元呀！你哋係收多百幾元呀！如果我再嚟幫襯，每次埋單要小心翼翼睇你有冇收多我錢咁牙煙，我仲敢嚟咩？』」。不過他指職員態度依然故我，續指「收多咗你百幾元啫！咁你咪嚟攞返囉」。

樓主形容當下非常憤怒，認為2名餐廳職員不但沒有道歉，反將責任推卸給他，「餐廳收錯錢唔係死罪，我都係埋完單走咗唔夠15分鐘就打返嚟問，但餐廳兩個人聽完電話，都冇講過1句唔好意思，仲要將責任隊返畀我」。

直至翌日，樓主返回涉事餐廳取回被多收款項，稱女收銀員「聽到我話嚟攞返噚晚收多咗嘅錢，就嘴藐藐扮聽唔到」。而男職員安排退款後，要求樓主在單據上寫上姓名，惟被他拒絕，「我話我淨係嚟攞返收多咗我嘅錢，冇其他嘢要幫你」。

樓主指2名職員態度惡劣，質疑餐廳存心隱瞞事件，又提醒街坊留意賬單銀碼。（《愛回家之開心速遞》劇照）

事後樓主質疑，餐廳職員或是明知故犯，否則不會如此理直氣狀，一直沒有道歉，甚至反怪責食客，「冇諗到今時今日仲有人用呢啲伎倆搵食」，呼籲一眾街坊光顧時要核對清楚收費及單據，直言「要再去幫襯嘅街坊就自己睇路啦」。

有網民看過樓主經歷，認為餐廳態度惡劣，「收銀收錯錢經常有，收多有，收少亦有，重點係態度」、「態度惡劣，情節嚴重」、「咁嘅態度已經唔會想幫襯」、「之前仲諗住去試試，而家都係算把啦」。亦有網民認同樓主，質疑職員或是存心隱瞞多收費用，「明係呃人，呃你唔到，咪唔順氣囉！黑名單啦！唔好再去啦」、「呢啲下次直接報官」。