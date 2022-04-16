腦筋急轉彎IQ題｜如何用4支火柴砌出1個「田」字？唔准折斷出貓

什麼菜煮不熟？什麼馬不能騎？如何用4根火柴拼出「田」字？以下是一些有趣的腦筋急轉彎IQ題，看看你能答對幾題？



1.遺囑：古時候，一位老者已氣息奄奄。臨終前，把兩個兒子喚到床前，曰：「你們騎馬到西山然後回來，誰的馬跑得慢，家產就歸誰。」

兩個兒子騎馬出去緩緩而行。一路人見狀奇怪，問明原因後，對二人說了一句話，二人便快馬加鞭，唯恐落後。這位路人說了句什麼話？

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2.錢哪裡去了：有兩個父親給了他們的兒子一些錢。其中一個父親給了兒子150元，另一個父親給了兒子100元錢。但兩個兒子卻說他們一共只得了150元。那100元哪裡去了呢？3.跑馬場：跑馬場上有三匹馬，並排從起跑線上向同一個方向起跑。已知公馬十分鐘能跑四圈，母馬十分鐘能跑三圈，小馬十分鐘能跑兩圈，經過多長時間三匹馬又能同時回到起跑線上？4.火柴拼字：請你用４根火柴拼成一個「田」字。注意火柴不能折。

5.釣魚：有個人喜歡釣魚。一天釣魚歸來，路上有人問他釣了多少條魚，他答到：「有６條沒頭的，９條沒尾的，８條半截的。」你知道他釣了多少條魚嗎？6.進口貨：爸爸出遠門回來，給小明買了許多好東西，桌子都擺滿了：遊戲機、變形金鋼、牛奶巧克力、洋娃娃、芒果、魔方、太空槍、機器人、小汽車??請你幫小明找一找，哪些是進口貨。7.什麼菜煮不熟？什麼菜洗不淨？什麼蛋不能吃？什麼餅不能吃？什麼河沒有水？什麼馬不能騎？什麼牛不耕田？什麼火不燒手？什麼球不能踢？什麼珠不能摸？什麼嘴不講話？什麼藥沒處買？什麼刀不能切菜？什麼鍋不能煮飯？什麼事人人不願做都得做？什麼衣人人不愛穿都得穿？

答案：1.「你們把馬換過來騎」。注意問題中說的是誰的「馬」慢。快與慢是相對的，問誰的馬慢與問誰的馬快是一回事；2.兩個父親和兩個兒子實際是三個人（祖孫三代）。3.十分鐘。這時公馬跑了四圈，母馬跑三圈，小馬跑兩圈。請你再想想看，如果公馬十分鐘能跑六圈，母馬能跑四圈，其他不變，答案又是多少？4.如果你把火柴當做幾何中的線去拼，你永遠也拼不出來。火柴桿是方的，把四根火柴併攏在一起，從火柴的根部看過去，就是一個很像「田」的字。5.「６」去了「頭」，「９」去了「尾」都是「０」，「８」從中截斷是兩個「０」，因此是一條也沒釣到；6.牛奶、巧克力和芒果，它們都是「進口貨」（吃的東西）。7.生菜，灰菜，臉蛋，鐵餅，銀河，海馬，蝸牛，鬼火，地球，眼珠，煙嘴，後悔藥，車刀，煙袋鍋，做夢，壽衣。

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