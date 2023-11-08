網紅李元玲扮Barbie被認定係P圖　嬲爆向網民挑機：來吉隆玻找我

大馬鋼琴女神李元玲（Cathryn Lee）在萬聖節時期把自己Cosplay成了Barbie，結果卻被網友吐槽P很大！面對酸民們的留言，李元玲並沒有選擇沉默，反而是霸氣反擊，引起網友們的熱烈討論。



李元玲憑著完美的身材與精緻臉蛋在網路上備受矚目，為了維持完美的體態，她幾乎每天都會準時到健身房鍛煉，同時也非常嚴格地控制自己的飲食，展現了極高的自律性！而在今年萬聖節，李元玲將自己精心打扮成了Barbie，穿著彩色上衣再加上緊身粉色褲，完美還原了Barbie的形象，包括Barbie擁有的S曲線身材！然而，這一舉動卻引來了一些網友們的吐槽：「P很大」，紛紛質疑李元玲的身材和樣貌都是經過P圖處理來達成的。

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對於酸民們的留言，李元玲先是在留言區中回復該名網友：「姐還需要P圖嗎？要不要站在我面前看？來吉隆玻找我」。隨後，李元玲也截圖了該名網友的評論，並放在個人Facebook上直接發文回應這件事：「當妳不相信有人比你好看，就會說人家P圖嚴重。你自己也美顏，還要笑人家。我賭妳不敢來吉隆玻找我核實妳的言論。」面對酸民們的留言，李元玲一向來都不會選擇沉默，反而是霸氣反擊，不久前她也因為網友們的質疑直接在IG Story上發文反擊。

李元玲發文反擊酸民的舉動，很快就引起了網民們的熱烈討論，也有不少粉絲現身力挺，表示自己曾在街上偶遇李元玲，並親眼見證她的真實外貌，坦言她與照片上沒有任何差距：「曾經在Pavilion巧遇你，可以證實沒P圖」、「我是Grab司機，去年載過李小姐，他本人真的和照片一模一樣，不需要P圖」！

雖然很多網友沒有親自遇見過李元玲，但他們都清楚看見她努力健身後留下來的痕跡！

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