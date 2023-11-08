呢張相有乜問題？辣模伊藤桃桃貼文遭炎上　原來觸犯日本一個大忌

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

許多人喜歡在社群平台上分享日常點滴，但若遭到網友「各自解讀」，一不小心恐惹禍上身。

日本模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）日前在超商挖到不錯的商品，便立刻將照片分享到X（原名為推特）與粉絲們交流。

不料，網友們看到照片後，卻怒批伊藤的「1習慣」相當沒禮貌，讓她急跳出來澄清（點圖了解更多）：

+16
伊藤園新廣告「神秘女星」爆紅　真相震驚網民　日本電視史上首次日本旅遊｜禮貌已成過去式？網民數激氣事　有人被踢一腳再被問候日本東京淺草便利店廁所故障　疑似外國女遊客竟「當場除褲小便」估下呢個仙氣日本正妹幾歲？超狂凍齡照驚艷網民　竟已有個10歲女

22歲的伊藤桃桃是日本時尚雜誌《小惡魔ageha》的專屬模特兒，近日她在超商內挖到好物，便在X上分享自己的獨特吃法。

她在文中寫道，「在7-11的高麗菜絲裡加入沙律雞肉、日式調味料，作成了雜食減肥餐，好吃到讓人可以一直吃下去，吃了之後很有飽足感，但卻只有167kcal」。

伊藤也將成品照放到網路上，不料卻掀起網友熱議。

【同場加映】日本水着女優推出自身AI寫真集　粉絲意見不一　「炎上」後突下架（點圖放大瀏覽）：

+27

根據日媒「J-CAST NEWS」報導，部分網友揪出照片上的細節，認為伊藤在馬路上拍攝照片，且商品的袋子裡插著一雙筷子，便質疑她「邊走邊吃」，更留言抨擊她的習慣很差，「我唯一的感想就是妳這樣很不禮貌」、「妳在路上這樣吃嗎？」、「一邊走路一邊吃這個，怎麼想都太討厭了」。

因遭到部分網友誤解，伊藤隔日也立刻發文澄清，「我沒有邊走邊吃，我是在車子裡吃的」，她也說明當時是先在路邊拍照片，本來沒打算上傳到社群平台上的，沒想到吃了之後發現非常美味，這才決定與粉絲們分享食譜，對於造成誤會，她感到相當抱歉。

【同場加映】萬聖節着「情趣內衣」入USJ大阪環球影城爆紅　辣妹今年入園再戰（點圖放大瀏覽）：

+31

雖然照片一度引來誤會，但許多網友看到貼文後，也大讚伊藤分享的健康食譜，「這真是個好點子」、「這方法很不錯！不常自己做飯的人也可以吃得很健康，而且看起來味道也很好」、「看起來很美味」。

也有人開玩笑留言稱，「雖然可能會吃得很飽，但感覺很快又會餓了」、「請給我米飯」。

與香港常見的習慣大不同，日本多數地方都禁止民眾「邊走邊吃」，若旅客到當地旅遊，建議在商店週邊定點將餐點吃完，將垃圾收拾乾淨後再離開，可別為了自己一時的方便，誤觸了當地的「用餐NG行為」。

日本美女大胃王Yumi台灣食早餐點滿一枱超震撼　一原因最愛焢肉飯日本女偶像被招牌砸中「下半身癱瘓」終身坐輪椅　5年後現況曝光日本哨牙妹變女神　憑超狂對比照爆紅　花千萬円整容心酸原因曝光大部分受訪日本女生覺得「嫖妓不算出軌」驚呆國外網友：好偉大！日本旅遊注意！有遊客入餐廳一講英文即被趕　老闆兩度怒喝呢個字日本拉麵店「一個驚人變化」嚇傻熟客　原來全因已被老闆「點相」原來日本購物可以講價？網民分享成功故事　Dyson吸塵機都有得平日本女怒控新加坡食飯被騙　侍應推介「30星幣螃蟹」埋單變呢個價日本女偶像5歲萌照瘋傳　獲讚「千年一遇天使」：感謝你被生下來

延伸閱讀：

台女隨團朝聖印度聖地 疑在旅館浴室滑倒過世

霸租長達575天！ 幾因素讓洛杉磯的她能「合法不付錢」…搬離嗆還會回來

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

美女
旅遊注意系列
日本旅遊
模特兒
旅遊注意
日本文化
日本
熱話
聯合新聞網
你可能感興趣