Joeman涉毒｜一個月前被美女占星師預言會出事　網民：她根本先知

網紅Joeman昨日（6）爆出持毒事件，網友挖出他上個月的影片中，有位星座老師當時就曾警告過他，未來會被一件重大的事件敲醒，恐退居幕後。



臉書社團「爆廢公社二館」中，有網友貼出Joeman上月曾拍Joe是要對決「奢華星盤算命vs.平價塔羅算命」片段，原來早在當時星座專家白瑜老師就曾警告過Joeman「你會被一件重大的事件敲醒」、「退居幕後也很有可能」。

【圖輯】點圖放大看更多白瑜靚相👇👇👇

+ 14

如今Joeman爆出持毒事件，如此巧合驚呆一些網友，「算命好準」、「兩次算命都很準，我開始有點相信算命了」、「她預判了他的預判」、「這個局。她布了一年之久」、「她根本先知」。

星座專家白瑜老師就曾警告過Joeman「你會被一件重大的事件敲醒」。（Youtube@Joeman）

延伸閱讀：

網紅惹「大麻」煩！毒物專家揭：「迷幻藥品」恐誘發急性精神病

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】