Joeman涉毒｜一個月前被美女占星師預言會出事 網民：她根本先知
撰文：中天新聞網
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網紅Joeman昨日（6）爆出持毒事件，網友挖出他上個月的影片中，有位星座老師當時就曾警告過他，未來會被一件重大的事件敲醒，恐退居幕後。
臉書社團「爆廢公社二館」中，有網友貼出Joeman上月曾拍Joe是要對決「奢華星盤算命vs.平價塔羅算命」片段，原來早在當時星座專家白瑜老師就曾警告過Joeman「你會被一件重大的事件敲醒」、「退居幕後也很有可能」。
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如今Joeman爆出持毒事件，如此巧合驚呆一些網友，「算命好準」、「兩次算命都很準，我開始有點相信算命了」、「她預判了他的預判」、「這個局。她布了一年之久」、「她根本先知」。
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