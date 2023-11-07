蕾菈夫妻恐囚10年！涉嫌攜帶二級毒品入境台灣　律師揭最慘下場

台灣百萬網紅Joeman（九妹）昨（6）日與「反骨男孩」成員蕾菈以及其丈夫湯宇因持有大麻被逮，目前只有Joeman出面道歉，坦承的確有吸食，未來會繼續配合檢警調查；蕾菈與湯宇則未發聲。巴毛律師就在臉書提到，若是從泰國帶大麻回台屬於「運輸二級毒品」，最重會被判10年以上有期徒刑或是無期徒刑。



據了解，向警方坦承持有大麻的Joeman供稱，家中的大麻是在網路上買的，而被傳「涉攜帶毒品入境」的蕾菈、湯宇夫妻檔，則是先後透過不同的委任律師事務所發布聲明，強調走私毒品的說法皆屬子虛烏有，重申將持續接下來配合司法調查。

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巴毛律師直言現在去泰國不用簽證，機票又很便宜，「一個禮拜去一次都比你請律師便宜吼，望週知」。她建議被抓後要好好交代上游，而不是自作聰明，說是泰國帶回來的，「在泰國吸不會有事，從泰國帶回來那個叫運輸二級毒品，本來只要勒戒，變成十年以上有期徒刑或無期徒刑」。

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