座頭鯨母子脫離鯨群盪失路　海豚群一舉動神救援　專家都嘖嘖稱奇

海豚是智商相當高的海洋生物，也經常做出讓不少學者驚訝的事情。日前有民眾在海上發現一對座頭鯨母子離開鯨群迷路了，正當牠們慌張的游來游去時，一群海豚發現這對脫離鯨群的座頭鯨母子，主動擔任嚮導開路，協助母子返回鯨群的遷徙路線。



【圖輯】點圖放大了解「海豚群協助座頭鯨母子返回鯨群的詳情」👇👇👇

+ 4

綜合外媒報導，澳洲斑伯利海豚探索中心（Dolphin Discovery Centre, Bunbury）在10月18日接獲民眾通報，表示貝克海灘（Back Beach）有虎鯨等生物出沒，此外當地的公園與野生動物管理局（Parks and Wildlife Service）也有觀測到附近海域疑似有鯨群遇險的狀況，探索中心立刻派遣無人機到海上查看。

結果無人機拍到的生物其實並非虎鯨，而是一對座頭鯨母子，母座頭鯨擁有黑白配色因此被民眾誤認為虎鯨。這對座頭鯨母子附近沒有任何的鯨魚群，看起來像是迷路脫隊的樣子，正當這對座頭鯨母子漫無目的地在海域中環繞時，一群海豚現身在這對母子前方帶路。

【相關圖輯】「小白犬」奄奄一息擱淺於沙灘 獸醫走近急救一摸驚呼：牠不是狗（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

從無人機攝影機拍下的影片可以看到，這群海豚擔任了座頭鯨母子的引路人，帶領牠們往前游，過沒多久就與鯨魚群會合，協助牠們回到正途。斑伯利海豚探索中心研究人員表示，海豚幫助座頭鯨的案例雖然之前也有，但一群海豚幫忙帶路的狀況其實是很罕見。靈性海豚帶領座頭鯨脫困的影片吸引不少網友觀看，網友留言表示「好聰明的海豚們」、「海豚的智慧與行為真的讓不少動物學家驚嘆」。

【相關圖輯】澳女玩水驚見「巨大鯨魚陰莖」擱淺沙灘 網民細思極恐：被咬斷了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

延伸閱讀：

警查毒品案竟揪出自己人 基隆巡佐遭送辦不排除免職

到郵局匯138萬買特斯拉！她被通知少10萬 一查才知被行員「誤踢」進座位

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】