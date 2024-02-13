情人節｜得到浪漫又要有空間！相愛很難所以要學10個戀人相處之道

俗話說，相愛容易相處難，許多情侶、夫妻相處久了難免意見不合有摩擦。對此，醫師就透露，這是體內荷爾蒙反應所造成的，維持與另一半的良好關係，需要「催產素」，可透過10點日常相處之道提升，包含身體接觸、規律運動等，其中，他也喊話「抱抱真的很重要」。



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有沒有常聽說：「男男女女，相處一陣子，就冷掉了？」、「男男女女，相處一陣子，就吵架了？」、「男男女女，相處一陣子，就無新鮮感了？」重症專科醫師黃軒在臉書發文說明，其實，這些都是因為我們身體內，一些生理荷爾蒙的反應造成的，熱戀時，你需要的荷爾蒙叫「神經成長因子（Nerve Growth Factor, NGF）」；而之後要持續維持另一半良好關係，需要的荷爾蒙叫：「催產素（Oxytocin）」。

黃軒舉例：

A. 神經成長因子：神經成長因子（NGF）在戀愛初期會大量釋放，使人感到愉悅和興奮。然而，這種狀態通常持續一年左右（12個月~24個月），然後NGF水平會回歸正常，意味著浪漫愛情的強度會減淡。這是一種自然的生理過程，不代表「愛情就消失了」。相反，這是一個轉變的階段，讓戀人們可以更加深入地了解和信任對方。

B.超過一年後，你（妳）需要的，只是多一點的擁抱和鼓勵：通常在大腦分泌的物質NGF，不會超過於一年的時間，但此時如果雙方的關係想要繼續維持的話，接下來你需要的荷爾蒙叫催產素（Oxytocin）。

催產素（Oxytocin）儲存在並由腦下垂體釋放，在性高潮時進入血液。催產素常被稱為「愛情荷爾蒙」或「擁抱荷爾蒙」，因為它促進信任、同理心、親密感和社會連結。所以男女關係，相互擁抱以及依偎，將會促使催產激素（oxytocin）大幅提升，這就是所謂的「依偎激素」。大腦通常在此時會釋放大量的催產激素。

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C.催產素：被許多人稱為「愛情荷爾蒙」，在人類情感和生理功能中擔當著重要的角色。從加深人與人之間的情感聯繫到調節生理過程，催產素的影響深遠。

他給出一些有效提升體內催產素方法建議，並坦言，「說穿了，其實就是日常生活中的夫妻相處之道」：

1. 身體接觸：無論是擁抱、親吻還是撫摸，這些親密的身體接觸都能促使催產素上升；特別是在男性中，與所愛之人的接觸會釋放更多的催產素。（抱抱，真的很重要）

2. 正面語言：受到他人的讚美和肯定，會使人感到被愛和被尊重。此時，催產素的釋放會加快，幫助增強這種正面情感。(不要吵架、負面語言攻擊）

3. 真誠傾聽：每個人都渴望被理解和被接受。細心地聆聽他人，放下手中的手機和其他干擾，會促進人與人之間的情感交流，從而提高催產素的分泌。（多聽聽彼此的心聲）

4. 開懷大笑：無論是嬉戲的孩子還是成年人之間的玩笑，笑容和笑聲都能快速地提高催產素。此外，笑容有著神奇的傳染力，它能夠引發更多的正面情感。（記得常常彼此都帶著微笑，而不是以為另一半的出現，是不用微笑看著他的）

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5. 冥想和祈禱：定期的冥想或祈禱不僅能夠放鬆心靈，也能夠平衡體內的荷爾蒙，使催產素得到合理的釋放。（彼此之間，需要安靜的時間和空間）

6. 規律的運動：適量的運動能夠帶來良好的心情和生理效益，其中之一就是增加催產素的分泌。走路、瑜伽等輕型運動同樣有效。(夫妻一起做運動）

7. 允許自己哭泣：哭泣是情感的一種宣洩方式。當情感得到宣洩，壓抑的情感得到釋放，身體也會分泌更多的催產素，幫助我們回到平靜的狀態。（哭泣泛淚，那只是傾訢感覺受，不是代表脆弱）

8. 無私的給予：無論是物質上的給予還是情感上的分享，慷慨的給予總能帶來深厚的快樂和滿足，從而促使催產素的釋放。（彼此之間，是不需計較，誰付出的比較多？）

9. 發揮創意：進行創作活動，如繪畫、手工、寫作等，不僅可以讓人放鬆心情，還可以刺激大腦中與催產素有關的部分，促進其釋放。（夫婦之間，也是要有surprised驚喜時刻）

10. 養寵物：與寵物的互動和接觸會帶來許多的樂趣和親密感，也能夠迅速地提高體內的催產素。（竉物。是不錯的療癒效果）

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而能使催產素（Oxytocin）維持良好在體內，我們男女關係相處，彼此要有身體接觸、相互有鼓勵、傾聽、微笑和大笑、冥想和祈禱、運動、哭泣、無私奉獻、發揮創造力意和養竉物等，也可以 :

做一些呼吸練習，如深呼吸、正念呼吸或瑜伽呼吸。這些練習可以放鬆身心，減少壓力激素，增加催產素和其他快樂激素的分泌、看一些感人或有趣的影片，如小寶寶、小動物或小喜劇片段。這些影片可以引起正向的情感反應，激發催產素和其他神經遞質的釋放。

黃軒分享，催產素（Oxytocin），是一種奇妙的荷爾蒙，它在人類的身體和情感中發揮著關鍵作用。透過上述方法，我們可以自主地調節自己的催產素水平，從而促進身心健康和人際關係的和諧。但有趣的是，男性與女性分泌的催產激素時機不同，親密行為後，女生達到高潮後，需要的是男生的擁抱，而男生高潮後，抱抱僅僅只想睡覺。

他也笑說，「男人啊！記得多抱抱你的愛人啊，不要一直想睡覺而已呀！」黃軒重申，記得趕快去抱抱另一半，那是可以增加催產素和其他快樂激素的分泌，那個激情的荷爾蒙叫神經成長因子（Nerve Growth Factor, NGF）非常不長久、非常不可靠。

最後，他也喊話「不要遠距聊天」，我們都是靠Oxytoxin來維持彼此的天長地，因為催產素常被稱為「愛情荷爾蒙」或「擁抱荷爾蒙」，它促進了男女關係的信任、同理心、親密感和社會連結。

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