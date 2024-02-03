女子難忍男友經常大便崩潰提分手　過來人怒批：你沒病根本不懂！

情侶之間分手原因百百種，各式各樣的事情都可能成為分手的導火線！



一名女網友在網路上分享自己分手的特殊經歷，她因為受不了自己的男友無時無刻都在上大號，連兩人要滾床單都會因為男友肚子痛而中斷，交往三年下來讓她忍無忍可提出分手，掀起網友熱烈關注與討論！（點圖放大了解事件懶人包👇👇👇）

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女網友抱怨男友「太愛大便」氣到提分手

女網友在Dcard上發文表示，男友太愛大便，「每次有急事找他，不是在大便就是在大便的路上，每天都要大四、五次，每次都待超久！每次要出門就要大便，在外面就說肚子痛要回家大便，看風景看到一半就說要大便」，可以感受得到兩人之間的相處時光，有很多的時間男方都在廁所中度過。

原PO也舉例表示，「我受傷跌倒要他來扶我、接我，他就要去大便，要做愛了又肚子痛」，讓原PO無奈表示，雖然一開始覺得不是他的錯，「但時間一久就覺得很煩！每次一有急事要找他就要大便，還會直接停在路上不能動有夠煩人，叫他去看醫生又不去，人類有病就應該去看醫生」，最後原PO也索性直接跟男友提分手，受不了對方這樣的行為，「真的有夠煩」。

文章發布後，吸引了不少網友的注意，原PO也補充解釋，「雖然明面上是因為大便所以分手的，但其實最重要的是，原PO也為了男友研究過並買益生菌給他吃，也陪他去看醫生，「但他每次都只過一下下就又不持續治療改善，我也為了他切水果，多煮一些青菜給他吃」，但男友還老是要吃炸雞腿、炸雞排...等食物，再加上「他是那種肚子痛就沒辦法走路的類型，我就得停在原地等他」，兩人就這樣交往了三年，原PO最終不忍了，因為她實在不敢想像「未來哪天我羊水破了，他跟我說：等一下！我肚子痛要去上廁所！」

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這篇文章後來引起高度關注與熱烈討論，許多網友們看完文章後都紛紛留言表示，「這是我聽過最好笑的分手理由」、「聽起來很荒謬，但每天大四五次好像真的不正常」、「跟我以前養的倉鼠一樣可愛，分分鐘鐘都在大便」、「會不會連分手時，對方是在大便中得知消息」、「太愛睡覺也會分手！而且睡覺還會找不到人，大便至少還能知道人還活著」。也有網友表示自己也有類似經驗，不過最後得知真相很崩潰，「我前男友也這樣，很常在外面吃飯或是逛街到一半，說要上大號，但後來發現，其實是去打給外面的女朋友！」、「我男友也是常常跑去大便，最後分手我才知道我被劈腿半年了。」

過來人曝親身經驗：你沒腸躁症根本不懂！

此外，也有過來人在留言區親曝自己的親身經歷，「你沒腸躁症你根本不懂！男生真是雖小。先說『拉肚子型』，就是找益生菌每一種都試，試到哪一種對你有用為止，我自己是試到很煩了，而且益生菌有的價格也不斐。你問腸躁症對我有什麼影響，我是覺得沒有，拉肚子時候肚子也不會絞痛，就單純廁所多去幾次而已。而『便秘型』，也是嘗試益生菌，然後請醫生開軟便藥。」

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有腸躁症的過來人表示，「我自己是屬於『複合型』，一週7天4天拉肚子，2天便秘，1天正常」，醫生也直接跟他說這情況很難醫好，「單一種還能控制，但碰上又拉肚子又便秘，開止瀉怕你拉不出來，開瀉藥給你又不適合（親自體驗過，放個屁，屎全部都出來了）」

最後，腸躁症過來人在留言區無奈寫道，「你懂腸躁症的痛苦嗎？不是不想醫好，是要測試所有益生菌，花錢花時間，著真的很累人，我自己是吃益生菌吃到不想試了。」不過，過來人也表示，「我覺得腸躁症多少跟飲食有關，不過要不能吃美食來控制腸躁症的話，我寧可腸躁症好了」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：男友「太愛大便」讓她崩潰提分手！意外釣出一票過來人訴苦：你沒病根本不懂】