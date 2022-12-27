魔術師爸爸哄4歲女簽「2042年前不交男友契約」　搞笑影片瘋傳

女兒是爸爸前世的情人，許多人父若是聽到女兒有交往對象便會提起戒心，深怕女兒被搶走。



馬來西亞一位爸爸就安排一場特別的簽約儀式，讓4歲女兒在2042年前都不可以交男朋友。

女兒與爸爸可愛反應吸引大批網友給讚 點擊放大瀏覽：

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住在馬來西亞的網紅魔術師維奇（Vikey）展現愛女心切的決心，他與4歲的女兒簽訂一紙不一般的合約，這張契約要求女兒「在2042年以前」不准交男朋友。

在這場「簽約儀式」上，維奇在桌上放著一件寫着「在2042年之前不交男友」的白色上衣，並拿出一張合約和一支筆，交給女兒簽名，4歲女兒似乎也未發覺「爸爸的陰謀」，順利完成簽約，維奇再將白色上衣交給她並握手合影，象徵契約正式生效。

影片曝光後，網友們也被逗樂了，笑虧「與18歲以下未成年人簽約的契約視同無效喔」、「女兒長大絕對不會認帳啦」、「女兒果然是爸爸前世的情人」。

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