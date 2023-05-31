ChatGPT被問點分王菲同王靖雯「答法超搞笑」哈林庾澄慶係兩個人?

【ChatGPT】AI時代來臨，不少網友也會利用ChatGPT進行資訊蒐集，但是有時候也有鬧笑話的時候！



因為有年輕網友，不知道王菲曾經用「王靖雯」的名字發專輯，有網友就因此問ChatGPT如何分辨兩人，沒想到「他」竟然這麼說…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

Facebook Page「昔日香港」分享一張女星的照片，寫說這是剛出道的王靖雯，一頭俏麗短髮還有一雙電眼，有網友越看越眼熟，留言說這真的好容易跟王菲搞亂喔，你以為是不同人嗎？不，他們是同一人。

王菲1989年出道時，以王靖雯發片，這些網路都查得到的訊息，網友突發奇想，問ChatGPT該如何分辨。ChatGPT說他們外貌和風格很不同，王靖雯臉比較圓五官立體，王菲比較瘦五官細膩，唱腔也不一樣，網友看了簡直笑翻了，那我們上街問問民眾，光看照片會怎麼分辨呢？

【相關圖輯】ChatGPT揭12星座優缺點 心痛雙魚愛犧牲自我 溫提山羊要學放鬆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 47

記者江柏均vs民眾：「長得很像王菲，（OKOK兩個都長得很像），對啊，（覺得他們是兩個不同人還是同一人），應該是不同人，（其實王靖雯跟王菲是同一個人），喔，左邊不是那個SHE那個嗎？王靖雯跟王菲是同一個人，同一個人嗎？（知道這件事嗎），不知道。」

沒想到記者意外捕捉到台灣男演員游安順。記者江柏均vs藝人游安順：「王靖雯就王菲不是嗎？（你怎麼知道），我這個年紀怎麼會不知道。」

【相關圖輯】ChatGPT使用嚴重受限 源自人類深層恐懼：AI能超越真人的智慧嗎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

記者楊慈茵：「同樣用藝名還有本名在演藝圈活動的，還有哈林庾澄慶，我們就來問問看ChatGPT，怎麼分辨哈林跟庾澄慶呢，來看看結果，ChatGPT說庾澄慶的音樂偏向抒情，而哈林比較多元化，奇怪兩個人不是同一個人嗎？」

不只音樂風格不同，他還說庾澄慶有參與主持工作，在娛樂圈有廣泛知名度，哈林則是在音樂界活動更多注重與樂迷的互動，實在讓人看了啼笑皆非。難道是時代的眼淚，人工智慧ChatGPT太現代了，也沒有完全了解演藝圈歷史。

【相關圖輯】減肥｜ChatGPT取代健身教練教瘦身？網民用身體實測3個月激減12kg（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

快訊／颱風瑪娃殺家門口！這區宣布「下午停班停課」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】