《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》後篇預告 大結局要來了
撰文：COOL潮流生活網
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由 諫山創 原著改編，MAPPA 製作的人氣動畫《進擊的巨人》，自 2013 年播出後，便憑藉著峰迴路轉、緊張刺激的劇情受到大家的關注與喜愛。而在漫畫完結後，動畫的故事也終於將在今年秋季迎來大結局，隨著推出時間將近，官方於今日（7 月 3 日）釋出了《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》後篇的首波預告！
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預告只有 30 秒，網友：「好短，不夠看啊！」
苦等了許久，《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》後篇的預告終於來了，但意外的是，本次預告僅有 30 秒的長度，遠比大家預想的要來得短，也沒有太多的新畫面，基本上可以說是看了個寂寞，因此難免令網友們有些失望。不過影片最後，當 米卡莎 說到：「路上小心，艾倫。」時，還是讓不少粉絲感到心頭一揪，不知道動畫組會如何安排最後的結局，是否會因為原作的爭議而進行修改呢？看來就只有等到播出的時候，才會揭曉了。
殘念，《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》後篇正式播出時間還是沒確定！
至於大家最為關心的動畫正式播出時間，官方這次依舊沒有公佈。不過負責監督的 林祐一郎 於 5 月底的時候曾表示，《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》後篇目前已經作業到一半，依照進度推算的話，現在應該也快要完成了，若沒發生什麼意外的話，或許不久後就會確定了，希望官方能照預期般在今年秋季推出，大家可熬不到明年啊！
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