《進擊的巨人》10大經典名場面　除超大型巨人初登場　這些橋段哭

《進擊的巨人》動畫完結了，一起來回顧這些讓人淚目的名場面吧！



永遠的經典神作完結了！

許多人心中的經典神作《進擊的巨人》（進撃の巨人）於近期播出最終回《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》，動畫版自2013年開播以來，歷經10年終於迎來大結局，讓許多粉絲都非常感動，作者諫山創也特地為動畫改動了原本的分鏡，細節滿滿的結局讓許多粉絲都看到落淚。

《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》於11月5日在臺灣上線後，馬上就引發熱烈迴響，開播後21小時35分鐘就在巴哈姆特動畫瘋下37.9萬觀看次數，創下開站以來「首日」及「首集首日」最高觀看數的雙料冠軍紀錄，甚至在動畫剛上線時還因為觀看人數過多，一度導致網頁當機。

《進擊的巨人》龐大的世界觀、深刻寫實的人性刻畫、映照著現實世界歷史的隱喻，以及引導人思考的深度劇情，讓這部作品成為動漫界的傳奇。在完結之際，故事中是否也有些畫面深深烙印在你的腦海中呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路討論度最高的《進擊的巨人》十大名場面，快來回味這些讓人難忘的場景吧！

暴雷警告：本文內容涉及《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》劇情

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NO. 10 兵長發棒棒糖

《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》中，曾經是「人類最強士兵」的「兵長」里維．阿卡曼（リヴァイ･アッカーマン，Levi Ackerman），在對抗過無數巨人、歷經多次的出生入死後，最終身負重傷、右眼失明，只能依靠輪椅行動。

最終回裡里維坐在輪椅上發棒棒糖給小孩的一幕，讓許多人都感到不勝唏噓。從「里維班」的全滅，到後來親眼目睹夥伴變成巨人，里維從一個所向無敵的調查兵團領袖，變成一個坐在輪椅上發棒棒糖的殘疾士兵，讓人不自覺鼻酸，也有人因為這一幕回想起之前里維被小丑誤認為小孩發棒棒糖的畫面，「曾經的人類最強也太慘了」、「最強王牌淪落到街頭給棒棒糖」、「該讓他休息了」、「對於一個經歷過無數次出生入死，唯一一個活著見證獻出的心臟結果的老兵來說，能活著與互相理解的人們講述故事，已經是最大的幸福了」、「終於不必舉起刀刃、不必為了誰而殺戮，而是發出糖果給予孩子們一點點的快樂，這或許就是他浴血一生後最幸福的時光了」。

NO. 9 艾連母親被巨人吃掉

在當年艾連．葉卡（エレン・イェーガー，Eren Yeager）的媽媽卡露拉．葉卡（カルラ・イェーガー，Carla Yeager）被巨人吃掉的一幕，給不少第一次接觸這部作品的人帶來深深的震撼。有別於其他動漫，《進擊的巨人》在第一集就給出十分直接粗暴的血腥場面，結尾處「吃媽巨人」帶著似笑非笑的表情一口咬斷卡露拉，血花紛飛的畫面讓不少人久久無法平復。

隨著之後的劇情發展，這一幕也逐漸被賦予更多重大的意義，「吃媽巨人」的真實身分其實是艾連的父親古利夏．葉卡（グリシャ・イェーガー，Grisha Yeager）的前妻黛娜，弗利茲（ダイナ・フリッツ，Dina Fritz）；在大家得知艾連身懷進擊的巨人「看見未來記憶」的能力後，也才發現當初其實是艾連為了不讓黛娜吃掉貝爾托特，導致媽媽最後被吃掉，而他是否為「有意識」的弒母，也引發許多討論，「艾連只是控制黛娜不准吃貝爾托特，並不是控制黛娜去吃自己的媽媽，至少媽媽會被吃掉不是他所決定的」。

NO. 8 兵長砍猴

提到《進擊的巨人》名場面，一定少不了最經典的「兵長砍猴」，這段劇情可謂是里維兵長的「封神之作」。在動畫第三季的「瑪利亞之牆奪還行動」中，野獸巨人帶領純潔巨人將調查兵團包圍，並且透過亂石投擲讓調查兵團幾乎全軍覆沒。過程中團長艾爾文．史密斯（エルヴィン·スミス，Erwin Smith）帶領全員向前衝鋒陷陣，為里維爭取到砍殺野獸巨人的時間，卻也因此身負重傷、瀕臨死亡。

瀕死的艾爾文，讓里維的怒氣和戰力都到達了最高點，誓死要活捉野獸巨人，透過巨人之力讓艾爾文復活。雖然最後因為一瞬間的分神而讓野獸巨人吉克．葉卡（ジーク·イェーガー，Zeke Yeager）逃脫，但里維兵長從突然現身、以迅雷不及掩耳的速度斬斷野獸巨人手臂，到砍瞎其雙眼、切斷腳筋，最後飛速劈開後頸迫使吉克解除巨人化，一連串行雲流水的動作懾服人心，「里維兵長帥慘了」、「10秒都不用叫人頂，這才是真男人」、「前面所有人的犧牲就為了這一瞬間，那種情緒一次爆發出來」。

NO. 7 看海

「海的那邊有自由，我一直這樣堅信著」、「但我錯了，海的那邊……有敵人」、「如果……把海那邊的敵人全部殺光，我們是不是就能變得自由了呢」。《進擊的巨人》動畫第三季結尾處的「看海」，是許多巨人迷心中最難忘的一段。在過去還不知道世界的「真相」時，艾連一行人一直以為牆外的世界就是自由，只要把牆外的巨人殺光，就能看到從前只出現在書中的美麗大海，得到解放。

然而得知一切後，眾人才發現原來世上還有其他的國家與人類，走出城牆之外，他們依然是被困在小島上的籠中鳥，大海的另一端有的並不是自由，而是敵人。在大家初次見到海洋而感到興奮不已時，艾連點出了這個殘酷的事實，也為接下來更加沉重的故事揭開了序幕，「真的是感覺滿滿的無奈與傷感」、「用看海當帕島篇結尾真的很神」、「動畫看海那段真的讓漫畫又昇華了」。

NO. 6 我鎧他超

「我是鎧之巨人，他是超大型巨人。」當初追著《進擊的巨人》時，你是否也被萊納．布朗（ライナー・ブラウン，Reiner Braun）的這段「自爆」殺得措手不及呢？猝不及防的「我鎧他超」可以說是《進擊的巨人》中「神反轉」的開端，在調查兵團裡表現優異、總是領導著大家，頗有大哥風範的萊納，突然在城牆上以平淡無奇的口吻爆出自己和貝爾托特．胡佛（ベルトルト・フーバー，Bertholdt Hoover）的真實身分，瞬間龐大的資訊量讓人一度懷疑自己看錯。

許多人在當初都被這段劇情嚇傻，後來「我鎧他超」也被封為「最神反轉」，一度成為熱門迷因，對照後來萊納因為太過融入臥底身分導致精神異常的深層心理，也讓人感到格外沉重，「嚇到以為自己是不是看錯集」、「萊納這裡真的跟神經病一樣」、「動畫這段真的演出超神」、「真的經典中的經典」、「還以為少看一百集」。

NO. 5 「我才不知道㺢㹢狓是什麼。」

在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》播出後，「㺢㹢狓」（オカピ、Okapi）意外成為爆紅動物。最終回中，化身為「末日巨人」（終尾の巨人）的艾連以始祖巨人之力召喚出歷代巨人，米卡莎．阿卡曼（ミカサ・アッカーマン，Mikasa Ackerman）在和亞妮．雷恩哈特（アニ・レオンハート，Annie Leonhart）進行戰略溝通時，一句「我才不知道㺢㹢狓是什麼」成為大家注目的焦點。

劇情中米卡莎向亞妮確認攻擊目標，把一隻形似㺢㹢狓的巨人說成「像豬的巨人」，被亞妮吐嘈後坦率表示自己不知道什麼是㺢㹢狓，在嚴肅的情節中意外形成笑點，也顯露出米卡莎因為從小在牆內的世界長大而沒有看過這種動物。完結篇播出後，「㺢㹢狓」成為熱搜動物，「這可能是『㺢㹢狓』最出名的一次」、「有考慮出㺢㹢狓的布偶週邊嗎」、「謝謝亞妮幫我們增長知識」。

NO. 4 超大型巨人初登場

「那一天，人類回想起了過往被巨人支配的恐懼，以及被囚禁在鳥籠裡的恥辱。」在巨人迷心中，「那一天」絕對是最難忘也最重要的一段劇情。第一集的開頭，超大型巨人的無預警登場，讓許多人感受到和主角一行人相同的恐懼，從50米高的的城牆探出的巨人頭，讓人不寒而慄。

在動畫中，隨著一陣巨響，超大型巨人的手攀上城牆，緊接著探頭注視著牆內，人們被巨人的陰影籠罩著，隨後超大型巨人將城牆踢破，大量的巨人湧入，宛如末日般的場景讓人印象深刻，這也是《進擊的巨人》第一個給觀眾留下深刻印象的名場面。對於巨人迷們而言，超大型巨人初登場所帶來的震撼，是許多人開始迷上這部作品的關鍵，「我覺得最經典的畫面是超巨大巨人猛然出現在城牆上，牆內的人類看到恐慌的那段」、「巨人動畫第一集相當震撼」、「畫面和音樂都很強」、「 一開始的衝擊感很強烈」。

NO. 3 「一路小心，艾連。」

在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》中，米卡莎捧起艾連被砍下的頭，對著他說出「一路小心」，並且親吻艾連，這經典的一幕當初在漫畫完結時就已經逼哭許多粉絲，動畫化之後更是再一次讓人流下眼淚。除了米卡莎和艾連最後的結局讓人心疼，這一幕也呼應著第一話〈致兩千年後的你〉，既是一切的開端也是終結，埋了許久的伏筆讓人忍不住起雞皮疙瘩，再一次佩服諫山創說故事的功力。

在艾連透過記憶造出來的平行世界中，他和米卡莎兩人過著詳和的生活，一句「一路小心」打破了這個美好的幻想，將兩人拉回到殘酷的現實中，米卡莎捧著艾連的頭顱，同時也連結到了故事的開端，米卡莎同樣在艾連面前，相同的視角，串連起故事的開頭和結尾，也解釋了第一集一開始艾連為何落淚，為何感覺做了一場很長的夢，「回頭來看第一集，當年看就覺得很震撼而已，現在看我卻忍不住流淚」。

NO. 2 「萊納，你坐啊。」

要說到《進擊的巨人》中的「最強迷因」，「萊納，你坐啊」絕對當之無愧。雖然被許多人惡搞，不過這個場景也是意義重大的名場面之一，在這段劇情中，得知世界真相的艾連經過3年變成了氣場完全不同的人，一洗過去直率魯莽的形象，帶著強大的威壓；反之在先前一直與他針鋒相對的萊納，在回到瑪雷後就變得卑微怯懦，兩人形成強烈的反差。

這樣的對比在這個名場面完美呈現，潛入瑪雷，準備發動攻勢的艾連先找到了萊納，並且說出了經典臺詞「萊納，你坐啊」，沒有激烈的情緒，平淡的語氣卻充滿了壓迫感，氣勢上完全輾壓萊納。當初漫畫版就已經被粉絲奉為經典，動畫版播出後，更是成為迷因被不斷瘋傳，「真的很讚，巨人在劇情張力方面真的做得很好」、「佩服創哥構思臺詞的能力」、「當初還沒看巨人之前就知道坐下梗覺得很好笑，但一路追到這集時卻覺得異常沉重」。

NO. 1 艾連發動地鳴

如果說《進擊的巨人》第一集的超大型巨人曾經深深震懾所有觀眾，那麼數名超大型巨人一同邁開步伐，從帕拉迪島出發將整個世界夷為平地的「地鳴」，所帶來的震撼力絕對是超大型巨人的好幾倍。對一路追著《進擊的巨人》到最終回的粉絲們來說，地鳴不只是從視覺畫面感受到的沉重，更代表著艾連為了保護自己的夥伴決定展開滅世計畫的沉痛決心。

一個曾經痛恨巨人、想要將所有巨人一隻不留地驅逐的男孩，多年後為了達成自己的目的，卻不得不使用巨人的力量踐踏全世界的人類，看著一個個無辜的平凡人死在巨人的足下，艾連背後的掙扎和無人能理解的孤獨，讓地鳴的場面格外蒼涼，也令人痛心，「世界是殘酷的」、「再看一次動畫真的能感受到艾連是為了夥伴而奮鬥」、「我並不認為艾連是想要殺光人，只是為了達到嚮往的自由之前要先過一個超級大的前提，世人容不下艾爾迪亞人」。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月09日至2023年11月08日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《進擊的巨人》名場面』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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