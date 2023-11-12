連登熱議巨人 vs 鋼鍊哪個才是No.1神作 網民：巨人動畫版已反cup｜《進擊的巨人》動畫版的大結局「最終季完結篇後篇」在日前正式播出，超高的製作水準和新添加的劇情對白補完了原本漫畫結局的處理不太圓潤的地方，令動畫版大結局獲得極高評價，網民、動漫迷紛紛將其奉為「神作」。最近在香港連登討論區就有人發帖討論「巨人 vs 鋼鍊」到底哪個更優秀。



連登熱議「巨人 vs 鋼鍊」哪個才是No.1神作動畫

連登用戶「野原雞之助」日前在lihkg連登討論區發表帖文「[動畫正式公投 ］巨人vs鋼鍊」，並在帖文中指出兩者均是製作精良的高質素好動畫，如果要在兩部動畫之間2選1選出真正No.1 神作，到底大家會選擇哪一個，並提出以留下正負評的方式來投票，支持進擊的巨人就正評，支持鋼之鍊金術師就負評。

https://lihkg.com/thread/3545638

關於進擊的巨人動畫版大結局心得可參見下文：



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在撰文之時鋼之鍊金術師的支持度遠比進擊的巨人高，票數為鋼鍊3497票對巨人986票，差距3.5倍。不過雖然差距很大，但巨人也是有近千人撐場，也是不容忽視。兩個作品的支持者都有人留言留下理據，亦引來巨人粉及鋼鍊粉的連場激烈辯論，在撰文之時帖文已有27頁回應。

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按圖放大連登熱議「巨人 vs 鋼鍊」哪個才是No.1神作動畫：



+ 8

支持鋼鍊的人理據有鋼鍊的故事架構更為完整，人物刻劃更為細膩，而且故事最後為happy ending令人看得更高興。而支持巨人的人理據則主要為巨人的故事格局較大、探討的話題更為深入高層次、動畫製作更為精良，動畫版補完了結局極精彩等等。

巨人動畫版結局補完了不少主角三人組的想法和心理，令結局更完整地呈現。

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有人在討論中進一步指出鋼鍊的神不單在於劇情和人物，而是作品一直都能緊扣「等價交換」這個主要命題，到了結局更能以最合理的方式點破如何打破等價交換這個法則；相比之下巨人固然也同樣有精彩的劇情和對於戰爭、民族主義等各種命題的探討，但結尾的收束始終未能完全呼應過去130話的情節，因此若要將兩者比較始終都是鋼鍊較高一籌。

作為漫畫黨的記者自然是認為鋼鍊完勝；不過今次投票的主題是比較動畫版，而一部動畫除了故事劇情之外，畫面質素、動作展現、鏡頭運用、配樂運用和聲優演繹等動畫本身製作水準、以及其帶來的官能感受衝擊亦佔很大比重。若以製作水準及規格而言，巨人無疑是比當年鋼鍊FA還要更勝一籌；各有優點之下只能說兩部都是好作品，自己更喜歡的一部便是神作。