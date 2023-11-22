蘇軾《前赤壁賦》真跡曝光　證四字成語「滄海一粟」竟寫錯一千年

「滄海一粟」是無人不知的經典成語。台灣教育部國語辭典中寫道，「滄海一粟」典出宋蘇軾「赤壁賦」：「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。」以「大海中的一粒米粟」比喻「渺小，微不足道」。不過，台北故宮最近展出蘇軾親筆手書的「前赤壁賦」，帖中寫的卻是「寄蜉蝣於天地。渺浮海之一粟。」根據蘇大文豪的親筆，「滄海一粟」應該是「浮海一粟」的筆誤，後世抄寫過程中草民誤植、以訛傳訛，一錯就是一千年。



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「赤壁賦」是蘇軾千古傳誦的名作，有前、後兩篇，都作於元豐五年（1082年）。當時蘇軾背負詩文譏諷朝廷的罪名，貶官湖北黃州，擔任團練副使。與朋友遊歷赤壁之後，蘇軾懷古感傷提筆成文，抒發自己對人生的體悟。完稿後一年，方為知己傅堯俞書寫這篇前赤壁賦。

為避免再次因詩文招惹罪名，蘇軾特別叮嚀傅堯俞小心收藏，並且提到後赤壁賦必須留待來日再寫寄。但現存蘇軾親筆手書的赤壁賦，只有這篇「蘇軾書前赤壁賦」。

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「浮海一粟」為什麼會變成「滄海一粟」？大陸學者姜舜源曾在2013年，根據台北故宮這幅真跡撰文「千古名帖，千年一誤」。他在文中指出，「滄」和「浮」字形相近，在輾轉傳抄和出版印刷過程中被誤寫。從語意來看，「浮在海面的一粒米粟」也比「大海中的一粒米粟」更合理、也更有意境。

蘇軾在世時，曾自己編定「東坡集」等六種集子刊行，均在他逝世兩年後的宋徽宗崇寧二年（1103年）被下詔禁毀。宣和五年（1123年）人們重新印行，宋徽宗時又再次下詔禁毀，宋室南渡後才「開綠燈」重新刊行。在這樣多災多難的過程中，「浮」海一粟被誤植為「滄」海一粟。加上蘇軾手書的前赤壁賦真跡只有少數人可以看到，乾隆時期才收入清宮，造成此一筆誤以訛傳訛、一錯就是千年。

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