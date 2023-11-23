做割包皮手術「除褲後發現護理師是鄰居」台男：還要她幫弟弟消毒

如果遇到不熟的鄰居，在同一個空間內，只是短短的幾秒鐘，都可能會覺得尷尬。而近日有一位21歲的男大生去做了「割包皮」手術，結果到了手術室後，才發現護理師是「鄰居小姐姐」，讓他直呼「當下真的好想死」，不知道以後遇到該如何面對，引起網友熱議。



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一名網友在Dcard發文，前陣子去開了「割包皮」手術，當天出門前遇到了隔壁鄰居小姐姐要出門上班，基於禮貌打了聲招呼，因為不是很熟，只知道對方是護理師，但不知道是哪一家醫院的。

接著原po兩小時後到了醫院報到，就準備去開刀，沒想到在進去手術室那刻愣住了，因為他看到了「鄰居小姐姐」在場，原本還以為看錯人，但講話聲音一模一樣，原po也看出她眼神有些尷尬，但兩人還是當成不認識。

原po表示當下也只能假裝沒事，然後把下半身露出來給她消毒，他尷尬到不行，直呼「那一刻真的好想死」，尤其是打麻藥的時候超痛，很想要大叫，但礙於面子問題，只能一直忍耐，後來開刀也順利結束了，但原po卻不知道以後該怎麼面對「鄰居小姐姐」。

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文章出後馬上引起網友熱議，不少人認為「沒差啦，她都看過這麼多了」、「割包皮有什麼難說出口的」、「別想太多了」、「尊重一下專業吧，護理師的工作而已」，也有讀護理的學生表示「真的沒必要尷尬，我去實習手術室大大小小的懶覺，鮑魚都看過，誰會在意」。

也有人開玩笑說，「她一定覺得你是變態，知道她在哪上班，還去她上班的地方割包皮，你可以準備搬家了」、「你完蛋了，建議先寫不自殺聲明，人格自清保證書，法律顧問申請書，小心人家過兩天上網公審metoo」、「只能要她負責你的下半生了」。

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