割包皮｜兒子包皮推不開要開刀嗎？泌尿科醫生稱3狀況下須做手術

5歲的羅小弟弟被父親帶來醫院泌尿科診間，羅爸爸對醫生說：「我家小孩打出生開始包皮就推不開，最近發現他小便時，小鳥前面腫一包，這樣是不是需要開刀啊？」



嬰幼兒包皮過長 待長大評估治療

台灣新竹臺大分院泌尿部鄭功祥醫生表示，根據統計顯示，剛出生的男嬰約有一半可以將包皮後褪露出龜頭，隨着成長發育，比例會逐年提升；7~8歲兒童包莖比例僅約1%。

另一方面，孩童心智發育未成熟，安全起見，需在全身麻醉下進行手術，因此，若僅是包皮過長，無其他症狀，可以等待孩子成長後，再交由專業醫生評估是否需要治療。

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包皮3情況 需手術介入

甚麼情形需要治療甚至手術介入？常見的有下列三點：

第一、反覆性包皮龜頭炎

當孩子抱怨小便痛或碰到小鳥時會疼痛就須留意，包皮外觀可能呈現紅腫痛的情形，此時應優先透過口服藥或藥膏治療發炎。

包皮龜頭炎初次發生不一定需手術介入，但若反覆多次發炎，易誘發包皮攣縮變形，需提早處理；順帶一提，臨床上發生包皮龜頭炎的原因不一定是清潔不完全造成的，反而常因家長心急，幫小孩清潔推包皮時，過度用力造成包皮黏膜撕裂傷所致。

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第二、影響排尿

當觀察到小孩排尿時陰莖前端有鼓起一顆水球，此狀況因尿液滯留於包皮內，易藏汙納垢引發感染，故建議介入治療。

第三、崁頓性包莖

因包皮開口過小，導致平時洗澡或勃起時龜頭難以露出，有時勉強將包皮後褪後發現包皮開口勒住龜頭，無法恢復原狀；若持續時間過長，會導致陰莖缺氧壞死，影響功能。

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崁頓性包莖 應接受包皮環切手術

鄭功祥醫生進一步說明，崁頓性包莖發生初期，家長可使用潤滑劑，嘗試將包皮自行復位，倘若無效應立即就醫處理；而無論輕微或嚴重，若發生崁頓性包莖，應於包皮復位，龜頭消腫後，接受包皮環切手術，以免未來再度發生。

包皮過長不一定要手術 應尋求專業醫生評估

治療包皮過長不一定需要手術。鄭功祥醫生強調，文獻指出，針對包皮沒有攣縮變形的原發性包莖孩童，給予類固醇藥膏塗抹4到8周，治療成功率超過80%，且不會干擾孩童體內賀爾蒙濃度。雖有17%的復發率，但針對不適合全身麻醉的孩童，是一可靠的治療方式。

鄭功祥醫生提醒，小男生大部分都有包皮過長的現象，該不該割包皮建議父母尋求專業醫生評估。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】