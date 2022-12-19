電腦無上網無藍牙無USB黑客也能侵？靠它即可「隔空取數據」

影視劇中的黑客，總是自帶神奇操作：性格古怪的小哥哥或者小姐姐敲下幾行代碼，銀行金庫就大門敞開，對方的隱秘訊息也已到手。



然而，現實生活中的黑客就不一樣了——他們的能量甚至更強大！沒網、沒藍牙、沒有外接USB的電腦中，他們僅僅依靠屏幕亮度的變化，就能成功竊取電腦中的數據。

這一切要從Mordechai Guri博士說起，他是以色列內格夫網絡安全研究中心的教授，重點研究的是Air-Gap方向的數據傳輸。甚麼玩意？研究電腦的不敲鍵盤，怎麼還專修法術了？ 這是因為他的「法術」對付的不是一般的電腦……

一個圖輯看清黑客如何靠屏幕亮度「隔空取數據」（點圖放大閱讀）▼▼▼

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想要防止電腦不感染病毒，最好的方式就是不聯網、不開藍牙、不傳輸數據的「物理隔離」。很多工廠、發電站和機密設施的電腦，為了保護長期運行的安全，就是通過這種方式運行的。這種情況下，常規的網絡攻擊不起作用。然而「隔空取物」的目標，就是在不經過物理接觸的前提下，從被攻擊的電腦上獲取數據。「觀亮度，得數據」就是「隔空取物」的手段之一。簡單來說，電腦屏幕亮度細微的變化，可以用作代碼傳遞訊息，進而竊取相關數據。

之所以能夠通過亮度變化獲得數據，是因為人和攝像頭對顯示屏的識別不同：不管你的顯示屏是LCD，LED還是OLED，想要顯示圖像都需要成千上萬的RGB像素點湊到一起。人眼看到的是像素點湊成的圖像，但是攝像頭沒有人類的視覺系統，看到的只是像素點。雖然這些像素點的紅綠藍三色是固定的，但是顯示屏可以通過控制像素點的亮度實現顏色的變化。如果在連接顯示屏的電腦上植入惡意軟件，你就可以控制一個像素點的亮度。

假設像素點不亮代表「0」，亮代表「1」，軟件竊取的數據就可以變成二進制代碼。儘管肉眼難以捕捉這個像素點的亮度變化，但是黑客們可以通過攝像頭進行圖像處理，最後讀出數據。這就像10000人的軍訓方隊中有1個人順拐，由於方隊站的太密了，確實找不到誰是順拐的那個。但是如果你要拿出望遠鏡仔細看，甚至用攝像機給個特寫，你還是能抓到那個「順拐男孩」。

不過軍訓方隊裏順拐只是鬧個笑話，但是這個「小亮點」就要可怕得多：通過二進制代碼的傳輸，監控器攝像頭可以獲取一些關鍵指令。這對一些離線運行的重要設施來說，是很嚴重的安全威脅。想像一下，如果發電站被人發現了「緊急停機」的有關代碼再加以利用，那就有可能是全城斷電，造成嚴重的混亂。

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難不成斷網都不管用了？以後用電腦只能黑屏用？這也太離譜了吧！別急，這裏還是有一個好消息的。研究人員認為，如果對監控鏡頭進行升級，就能捕捉LCD 屏幕上RGB小亮點的異常亮度，讓安保人員提前了解電腦的相關異常。

當然，更好的反黑客手段還是物理手段：你不是要用攝像頭嗎？我偏不安裝攝像頭。想找數據，門都沒有。只要斷絕訊息輸出來源，自然就沒有洩密的擔憂。但是好消息的後面往往是壞消息：攝像頭竊取數據才是剛起步，代號為「蚊子」（MOSQUITO）的技術已經可以做到利用電腦揚聲器傳遞超聲波，從而進一步傳輸數據了。這個「蚊子」，「蚊」如其名，可真是一個大害蟲。

這麼聽起來，如果我把耳機和喇叭都砸了豈不是萬無一失？呵呵，要知道另一項名為AirHopper的技術還可以把電腦的風扇雜音轉換成代碼，繼續洩密。是不是又打算拆風扇了？別着急，你的機械硬盤產生的聲波也能被破譯。就算你換成固態硬盤，你的CPU產生的磁場，也會被附近的電腦或者手機偵測到，從而進行進一步的竊取。就算持續不斷的折騰硬件，電腦總是要插電源的。如果你用的是大型電網線路，那麼恭喜你，PowerHammer這項技術正巧可以通過電網線路中電流的變化讀取訊息。

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作為網絡安全領域的專家，Mordechai Guri博士已經奉獻了一系列的「隔空取物」論文。他每隔幾個月都能開發出竊取數據的全新手段，就連利用攝像頭的方式，現在都有了夜視版本。連別人睡覺的時間都不放過，不光是普通人，就連安保人員也會感到頭大。

可能會有人有這樣的疑問：Guri博士寫了這麼多論文，不是鼓勵人做壞事嗎？當然不是，Guri博士雖然揭露了一系列「竊取數據」的手段，但魔高一尺，道高一丈。發現漏洞的根本目的，是盡量降低漏洞帶來的風險。要知道，所有「隔空取物」的最終實現，最終都需要提前進行線下操作，通過USB和硬件接線的方式，人為植入惡意軟件或者製造漏洞，不然，這些神奇操作都無法實現。在一些黑客主題遊戲中，玩家有時就要進行一些看似無聊的「開啟設備」環節，實際上就是在進行類似的操作，為後面的各種技能鋪路。

所以說，目前防禦這些隔空騷操作的終極手段，就是進行嚴格的電腦操作管理。如果設施安保到位，沒有陌生人進入，操作電腦的人也不攜帶外來硬件，這些操作的實現並不容易。不過，不知道未來的安全攻防戰又會升級到甚麼地步。唯一可以確定的是，這場戰鬥還會持續不斷的打下去。

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