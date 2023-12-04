台灣最美檢察官著比堅尼曬性感　真身是男人卻靠女裝創下最高流量

有「最美檢察官」之稱的台灣男檢察官陳漢章，在新北地檢署任職，長相甜美扮女裝引關注，近日曬出在越南富國島拍攝的泳裝照，竟創下他史上最高流量「觸及率達2.4萬」。



陳漢章日前和妻子一同越南富國島旅遊，早前在個人IG上發文並附上多張性感美照，內文中提到，「開帳以來最大尺度，想必未來絕無僅有，感覺不應該發這組照片」從中可見陳漢章在沙灘上，穿上一身性感火辣綠色比堅尼，配上一杯手搖奶茶，不經意真的會讓人誤以為是女生。

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貼文一出，大批網友留言表示，「比女生還美」、「完全懂樂檢穿女裝的快樂了」、「檢座好犯規喔！怎麼能這麼漂亮！」、「太座應該會生氣氣，因為太正了！」、「完全懂太座為什麼會生氣，太美了啦！給不給人活」。

事實上，43歲的陳漢章，在台灣任職檢察官已10年，膝下育有1子，3年前才開始做自己穿女裝生活，再加上因為身材保養好，經常打扮得漂漂亮亮出門上班，並在個人IG上分享時尚穿搭，吸引至少6萬粉絲關注，如今成為「新北檢招牌」，日前還擔任反賄選代言人，妻子也特地現身力挺，還開玩笑「竟比我漂亮」。

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