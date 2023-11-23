「最強童顏美少女」IG連曬5張比堅尼性感照　傲人身材一覽無遺

元元因為擁有火辣身材跟天使臉孔，也被粉絲稱作是「呆萌女神」。最近推出寫真集的她，也趁著即將到來的忙碌工作日之前到訪度假勝地峇里島遊玩，寵粉的元元更是時常曬出美照與粉絲分享。最近她再度公開 5 張換上黑色比堅尼的玩水照，開心透露自己住的飯店相當多泳池，讓她玩得不亦樂乎，亮眼的外貌也讓粉絲大讚：「果然是最強童顏美少女！」



元元峇里島玩瘋啦

元元最近透過臉書分享自己在峇里島玩樂的照片，開心說「飯店有14個泳池⋯ 一天就可以玩好幾個泳池了 太好玩太開心了！！！！(σ⸝ᵒ̴̶̷̥́꒳ ᵒ̴̶̷̣̥̀⸝)σ 太幸福了嗚嗚…」照片中的她換上一套深 V 款的黑色比堅尼，讓她的好身材一覽無遺。其餘照片中還有元元俏皮抿唇的樣子，白皙的肌膚照映在陽光下顯得更加閃耀，也讓網友大讚「簡直是未成年的元元」、「可甜可辣實在太完美了～」

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不過她也透露，自己這趟旅程中竟遭遇偷拍狂跟蹤。日前她表示自己發現被一位陌生男子跟蹤，甚至還一路跟到廁所。事後好友們一同前往查證，果然發現這位跟蹤狂手機有多張元元與其他女性的偷拍照，甚至還疑似有偷拍裙底風光的照片，讓她嚇得直呼太恐怖。也呼籲所有在外遊玩的女性一定要保護自己安全，免得身陷危險。

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