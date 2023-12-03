天氣轉冷「關節痛」點算好？醫生教4招預防 適度拉筋原來超有用
撰文：中天新聞網
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最近的天氣明顯變冷了，許多人在這個時候就會開始出現「關節疼痛」問題，對此，台灣醫生陳鈺泓表示，做好身體保暖是預防關節痛的第一招！
陳鈺泓醫生在Facebook發文表示，臨床上總會遇到不少病患因為天候變化，而出現關節疼痛的問題，因為冬天的氣溫較低，容易使關節緊繃僵硬、血液循環不佳、延展性降低，只要稍微活動一下，關節就會感覺疼痛難耐。
對此，陳鈺泓醫生也提供了以下「4招」預防天氣痛的方法給大家參考（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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一、維持身體保暖：
冬天的冷空氣相當強勁，室內外溫差也較大，做好身體保暖是預防關節痛的第一招！讓身體處於溫暖狀態，不僅可以使肌肉不過於緊繃，避免冷空氣直吹，更能促進全身血液循環。除了多加件衣物保暖外，也可以透過熱敷、泡熱水澡的方式來緩解關節緊繃不適的狀況。
二、調整溫度及濕度：
台灣寒冷冬季通常也伴隨著陰雨綿綿，建議可以將室內溫度設定在20-24℃左右，濕度則是控制在40-60％，不僅可以降低關節疼痛的問題，也能夠讓身體熱量維持在較舒適的狀態。
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三、均衡健康飲食：
要維持好骨力，攝取充足營養可不能少。除了補充足量的優質蛋白質外，像是三文魚、黑芝麻、深綠色蔬菜等食物，也都是很棒的鈣質來源，有助於保養強健關節。
四、適當運動伸展：
相信有許多人在天冷時都會不想動吧？不過這反而會使關節容易出現僵硬、緊繃的情況。因此建議可以保持運動習慣，有助於促進血液循環與代謝，此外，適度的肌力訓練及伸展動作，也能提升關節活動力及保護作用。
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