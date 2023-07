頭痛、肌肉痛、關節痛是長新冠症狀？忍痛影響情緒　隨時愈拖愈痛

隨着社會復常,疫情對日常生活造成的影響逐漸減少。不過,「長新冠」症狀仍然困擾港人。除了持續咳嗽、記憶力減退和容易疲勞等常見症狀,原來持續痛症亦是其一,例如持續頭痛、肌肉痛、關節痛等。當身體開始發出疼痛的信號,別以為忍耐一下就會好。忽視痛症不只會影響日常生活或工作,更有機會陷入「痛症循環」(Pain cycle),長遠會影響心理健康,繼而導致痛症加劇。想知道怎樣才能打破這惡性循環、重拾健康,便要留意以下的抗痛抗略!



持續痛症是「長新冠」症狀之一?

港府數據顯示,截至2023年1月,大約有288¹萬人曾感染2019冠狀病毒,但數據僅反映呈報的個案,實際確診人數可能遠超這個數字。中大醫學院亦曾在本地進行研究,調查顯示有76%的新冠康復者² ,在康復後6個月內曾出現不同的「長新冠」症狀。加上世衛資料³ 指出,「長新冠」症狀因人而異,持續數周到數個月不等,反映「長新冠」普遍存在並對日常生活造成影響。而於眾多症狀中,持續痛症可能容易被人忽視,新冠康復者一不小心便會進入「痛症循環」³,嚴重影響身心健康。

遇到痛症時,你會如何處理?

不少新冠康復者會選擇以中藥或保健品調理身體,解決疲勞、氣喘、食欲不振等問題。但若發現身體持續出現頭痛、肌肉痛、關節痛等痛症,就會導致無法集中工作或處理家務。持續痛症會令人失眠,當心理壓力一再增加,又會造成疼痛加劇,後果遠超想像。想破解「痛症循環」,可以跟從世衛建議。

必理痛藍盒蘊含撲熱息痛及Optizorb配方,5分鐘釋放藥力⁶,15分鐘發揮藥效⁷,是港人對抗痛症的信心之選。

對抗「長新冠」引起的痛症,世衞建議可服用撲熱息痛³ 。而港人熟識的止痛藥品牌必理痛便含活性成分撲熱息痛,有效紓緩發燒及痛症,安全性更受醫學界肯定⁴。連續28年No.1的止痛藥品牌必理痛⁵ ,藍盒蘊含Optizorb配方,5分鐘釋放藥力⁶,15分鐘發揮藥效⁷ ,有效迅速幫助患者紓緩痛症。按標籤指示服用,每次都能發揮相同藥效,不用擔心身體會產生耐藥性。而藥力發揮作用後,成分會經尿液自然排出體外不殘留⁸,是港人對抗痛症的信心之選!

*本文內容僅供參考,如有疑問請向醫生查詢。

