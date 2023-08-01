護骨飲食｜軟骨退化關節痛營養師教攝4大營養素 三文魚蛋西柚...
撰文：健康2.0
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隨著年紀愈來愈大，許多人會開始出現關節問題，像是軟骨退化，使得硬骨摩擦帶來疼痛，導致活動力下降等。
想要預防，等到關節卡卡時才來保養就來不及了。台灣營養師彭逸珊指出，可以先從日常飲食先補起，有4種營養素可以幫助保養關節。
4種營養素保養關節（按圖看清👇👇👇）
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彭逸珊表示，關節健康維持與軟組織、骨骼有關，相關的營養素有鈣質、維他命D、維他命C、Omega-3等，以下分享這些營養素對應的食物與功效：
鈣質
與骨骼、牙齒健康息息相關。富含鈣質的食物有鮮奶、板豆腐、小魚乾等。
維他命D
可增進鈣質吸收。富含維他命D的食物有蛋黃、三文魚等。
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Omega-3
Omega-3脂肪酸可以幫助抗發炎。富含Omega-3的食物有鯖魚、秋刀魚等。
維他命C
促進結締組織生長。富含維他命C的食物有番石榴、西柚等。
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2習慣強化肌肉 減輕關節負擔
彭逸珊也提醒，除了飲食，維持理想體態並且搭配規律運動也很重要，它們可以幫助維持肌肉強度，進而減輕關節負擔。
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