護骨飲食｜軟骨退化關節痛營養師教攝4大營養素　三文魚蛋西柚...

隨著年紀愈來愈大，許多人會開始出現關節問題，像是軟骨退化，使得硬骨摩擦帶來疼痛，導致活動力下降等。



想要預防，等到關節卡卡時才來保養就來不及了。台灣營養師彭逸珊指出，可以先從日常飲食先補起，有4種營養素可以幫助保養關節。

4種營養素保養關節（按圖看清👇👇👇）

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彭逸珊表示，關節健康維持與軟組織、骨骼有關，相關的營養素有鈣質、維他命D、維他命C、Omega-3等，以下分享這些營養素對應的食物與功效：

鈣質

與骨骼、牙齒健康息息相關。富含鈣質的食物有鮮奶、板豆腐、小魚乾等。

維他命D

可增進鈣質吸收。富含維他命D的食物有蛋黃、三文魚等。

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Omega-3

Omega-3脂肪酸可以幫助抗發炎。富含Omega-3的食物有鯖魚、秋刀魚等。

維他命C

促進結締組織生長。富含維他命C的食物有番石榴、西柚等。

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2習慣強化肌肉 減輕關節負擔

彭逸珊也提醒，除了飲食，維持理想體態並且搭配規律運動也很重要，它們可以幫助維持肌肉強度，進而減輕關節負擔。

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