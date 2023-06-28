三色椒營養｜護心血管降膽固醇哪色最好？生痔瘡關節痛3類人忌食
撰文：黃偉麟
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三色甜椒原產於中南美洲熱帶地區，和辣椒同屬於茄科番椒屬，除了紅色、黃色、綠色，還有比較少見的橙色、紫色及白色。三色椒的營養價值高，但什麼人不宜進食三色椒？
幼果期採收是青椒 成熟後變紅椒黃椒
三色椒在未成熟以前，無論紅色及黃色都會經歷綠色的時期，接著才變成紅色及黃色。在幼果時就採收的就是青椒，等到果實成熟後，因茄紅素及類黃酮素增強而轉為紅色或黃色，變成彩椒。一般來說，農民會待轉色後再採收，因為未成熟的青椒價格較低，而且轉色的過程只會花上最多三星期。
按下圖看三色椒營養：
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三色椒的營養價值
1. 青椒
青椒的膳食纖維是最高，每100克含有30克卡路里及3克的膳食纖維，同時含葉綠素有助促進腸胃蠕動，以及幫助排便，並含有豐富的維他命A、C、E及鉀質。
2. 黃椒
每100克含有28克卡路里及0.9克的膳食纖維，並含有維他命A、C、E等抗氧化營養素，此外含有植化素類黃酮，能夠抵禦自由基的攻擊，並預防心血管疾病及降低膽固醇。
3. 紅椒
維他命A含量是最高，是青椒的4倍及黃椒的14倍，對於皮膚及眼睛等黏膜維持很有幫助，每100克含有30克卡路里及1.6克的膳食纖維。紅椒亦含豐富維他命C，抗氧化能力極強。
按下圖看哪些人不士食用三色椒：
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3類人不宜食用三色椒
1）腎功能較弱人士
三色椒每100克大約含88微克的鉀質，腎功能較弱人士排泄鉀離子的能力較差，而累積在血液內會引起血鉀過高，嚴重時身體會有不適的症狀。
2）關節炎或類風濕性關節炎患者
三色椒含有一種植物鹼，會抑制關節的修復作用，美國關節炎基金會（Arthritis Foundation）指，茄科番椒屬蔬菜加劇關節炎症。
3）患有痔瘡、潰瘍及發炎人士
牙齦出血、眼睛視網膜出血、患有痔瘡或食道炎人士不宜食用。如果有咳喘、咽喉腫痛之病患者則應少食用。
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