巨胸AV女優離世　生前狂隆胸達驚人尺寸　曾因一事「爆開」險喪命

英國色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）過去將罩杯升級到驚人的「32JJ」後，險因敗血症喪命，在筋肉男友的陪伴下度過了人生黑暗期，豈料近日卻傳出，繼男友上月去世後，蘇菲相隔2週後也不幸離世。



根據《太陽報》報導指出，蘇菲在2022年3月曾發文表示，她將胸部填充至JJ罩杯大，但是左胸植入物卻在一年內嚴重感染4次，醫生替她將化膿液體擠出時，左胸不慎「炸裂」，引發敗血症險些喪命，最後蘇菲公開募款來重建假奶，在同年7月蘇菲又上傳了一部「胸部爆漿」流出黃色膿液的影片，震驚大批網友。

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蘇菲當時向太陽報表示，男友奧列佛（Damian Oliver）對她無微不至的照顧，幫助她度過那段「人生最黑暗的日子」，不過奧列佛在今年9月曾於網路發文宣稱女友蘇菲已死亡，甚至貼出葬禮資訊，雖然後來他坦承是酒後亂開玩笑，但他也為此在警局待了20小時。沒想到，奧列佛在11月時卻真的不幸離世，生前曾是足球員的他，曾效力的克羅伊登俱樂部（Croydon FC）也宣布了死訊，並在11月18日賽前為他默哀一分鐘。

更令人匪夷所思的是，在奧列佛離世僅僅兩週，又爆出蘇菲也不幸離世，曾與蘇菲合作拍片的AV女優麗貝卡摩爾（Rebecca More）也發文證實死訊，「聽到蘇菲去世的難過消息，我非常震驚。我們一起度過了許多美好的時光。」，然而無論是奧列佛還是蘇菲，兩人的死亡原因皆尚未曝光。

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