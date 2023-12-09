廟會女神曬身材吸客　入行全因「神明主動找她」網民排隊求神問卜

台灣許多傳統宮廟舉辦活動時會請許多正妹來助陣熱舞，因此近期誕生許多「廟會女神」，最近一名桃園知惠宮的正妹景璦，也引起網友們的注意。



不同於以往熱舞爆紅的「廟會女神」，桃園知惠宮正妹景璦表示，自己是神明代言人，主神大聖爺，辦理聖事有收驚、問事、開光、解封鎖、搏上位、牽桃花、渡嬰靈、補財庫、赦因果以及壽身錢。景璦也時常在Twitch平台開直播與粉絲互動，她的超仙氣質也立刻從眾多「女神」中脫穎而出，粉絲數不斷上漲。

【圖輯】點圖放大看更多「廟會女神」景璦IG靚相👇👇👇

+ 56

景璦也表示，她英文、韓文、香港話都會通，12月22號是虎爺誕辰，歡迎大家可以過來桃園知惠宮找她玩，景璦先前也曾透露，去宮廟上班的理由是神明主動來找她的。有網友在PTT八卦板以「圖奇宮廟台 妹子景璦太正了吧?」為題發文，向網友們推薦這名正妹，貼文一出，網友們紛紛暴動嗨喊，「好正，愛了愛了」、「宮廟妹子可愛」、「好正喔！完全我的菜！」、「好正喔」，而因為景璦也會在Twitch平台上宣傳她個人的「預約線上問事」項目，因此許多觀眾也會興奮留言，「排隊線上問事！」、「想線上問事了」。

延伸閱讀：

大陸連2天發射衛星火箭 國防部掌握：對台無危害

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】