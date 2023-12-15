性感網紅睇波情緒太激動「胸前一粒鈕突爆開」原來4年前一早爆紅

巨球網紅肝連妹近日現身大巨蛋，觀看台日大戰的冠軍賽，不過卻因看球太投入，導致她胸前的釦子爆掉了，不知是她衣服太小，還是她的上圍太豐滿，5秒影片一出引發網友一陣熱議。



肝連妹4年前被人拍到在火鍋店工作，擁有傲人E球身材的她，也在一夕之間爆紅，IG至今超過30萬人次追蹤，近日她也搭上亞錦賽熱潮，前往大巨蛋觀看中華隊與日本隊的冠軍賽，不過卻因看球看得太激烈，發生了一些糗事。

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從肝連妹曝光的照片可見，頂著一頭金髮的她，身穿一件開扣的棒球上衣，不過4顆釦子卻有1顆沒有扣上，傲人的雙球就這樣無情地炸了出來，她笑說：「球太激動，鈕扣飛了！你有撿到我的鈕扣嗎？」

不知是肝連妹衣服太小，還是她的上圍太豐滿，相關照片在網上曝光，掀起網友一番熱議，不少人紛紛留言：「我有看到鈕扣，彈到球場外了」、「身材太好、看到完美比賽自然會蹦跳了」、「太注意那個地方，被鈕釦彈到眼睛」、「場內正在暴投，場外則是爆乳」。

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