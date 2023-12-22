2023年度迷因霸主是牠！Huh Cat為何突然爆紅？一臉困惑變表情包

你聽過「Huh Cat」嗎？這隻一臉問號，對著鏡頭發出一聲困惑的「Huh」的黑白花紋貓咪，於近期在網路上竄紅，魔性的表情和那一聲超級洗腦的「Huh」，讓牠成為2023年底最知名的迷因貓咪。



究竟「Huh Cat」是如何紅遍各大社群平臺，成為新一代的迷因貓呢？一起來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「Huh Cat」是什麼？超魔性問號貓咪爆紅！

「Huh Cat」為短片形式的網路迷因，影片中可以看到一隻肥胖的黑白貓露出困惑的表情，瞪大眼睛，並且張開嘴巴，發出「Huh」的聲音。這隻貓充滿問號的震驚表情，再加上低沉的「Huh」配音，以及頭頂上一小塊黑毛、看起來像禿頭的特別花色，所有元素綜合起來讓這隻「Huh Cat」帶有莫名的魔性，讓人忍不住一再播放，也因此在網路上爆紅。

「Huh Cat」其實原名「Ben Cat」，為一名TikTok用戶的寵物貓。這隻貓最初於2021年被發布到TikTok上，原始影片被刪除後又於2023年2月重新發布，並獲得熱烈迴響，兩個月內累積了超過200萬次播放，以及超過33萬個按讚數。Ben Cat本身逗趣的表情和毛色，讓牠開始被作為迷因表情包使用。

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困惑表情+惡搞配音爆紅！「Huh Cat」成為新一代迷因貓咪

Ben Cat成為「Huh Cat」的起因是在2022年底一名使用這隻貓當表情包的網友自行添加了「Huh」的配音，由於充滿困惑的「Huh」和Ben Cat的問號表情太過契合，因此加上了配音的版本很快地在社群上竄紅，成為新興的網路迷因，「Huh Cat」也漸漸傳播到各個國家，並且在2023年底襲捲臺灣社群，成為知名的迷因貓咪。

之後「Hun Cat」就開始被運用在各式各樣的迷因短片中，通常用來表達問號、困惑的情境，也有許多網友製作各種迷因貓咪互相對話的影片。此外，「Huh Cat」也被製作成GIF，在社群貼文的留言區中經常可以看到有人使用「Huh Cat」表達困惑之情。魔性的表情、造型和配音，讓這隻貓在迷因界爆紅，也為新一代的代表性貓咪迷因，IG上甚至還出現許多「Huh Cat」帳號，每天重複發同樣的Huh Cat影片，吸引許多網友追蹤。

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