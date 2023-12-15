2023年度十大熱門台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》排第幾

2023年這些台灣電影都看過了嗎？走進電影院，還拿不定主意要看什麼好電影嗎？近年全球影視產業蓬勃發展，台灣隨著科技與設備與時俱進，越來越多優秀的導演、編劇、製片和演員共同製作出優質台灣電影，不論是講述同志愛情、傳統冥婚、做工的人，還是武打動作、浪漫愛情，每個議題都會令人再三反思，細細品味電影背後想要傳達的寓意。



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你趁著2023年末盤點今年值得你觀賞的電影有哪些吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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N0.10 《車頂上的玄天上帝》

由黃文英執導、侯孝賢監製的電影《車頂上的玄天上帝》，故事講述女主角芙月（林依晨飾演）為了照顧病榻父親，不得不放下電影美術指導工作，以及正在改建的台北古宅，跟隨家人回到嘉義，周渝民更是獨挑大樑擔綱男主角春山和芙月阿公日興角色，與芙月有宿命般羈絆；富商聿先生（阮經天飾演）則是對芙月情有獨鍾，兩位男子先後闖進她的生活，三人的化學反應也預示著未來的變化。

有影迷對於電影情節非常喜歡，表示「我現在想想還是覺得很好看！」，但也有部分觀眾認為電影劇本需要細細咀嚼、經過歷練才會明暸，「全片的時空跳接，考驗觀眾的專注力，雖然有用色調區別，還是會有點劇情零散，帶給觀眾的情緒沒辦法銜接得很好，劇本跟剪輯是全片最為可惜的地方」。

No.9 《本日公休》

在大阪亞洲電影節、烏汀內遠東國際影展、台北電影獎及金馬獎拿下多座獎項的台灣電影《本日公休》，劇本改編自導演傅天余真實故事，女主角阿蕊（陸小芬飾演）為導演母親原型，阿蕊經營男士家庭理髮，為了遠在他鄉的老顧客，她不顧其他人反對，銘記師傅「這一行要服務客人到底」的教誨，掛上本日公休的牌子一路出發前行。

由於《本日公休》是演員陸小芬睽違20年復出的作品，該部片也讓網友紛紛評價，「真的很開心能看到陸小芬不僅毫不斧鑿，情感傳達力也超強的詮釋」、「喜歡方志友的角色，她想表達的很簡單，就是在阿川身上，看不到家人的重要性」、「這部真的不錯，哭到口罩都濕了」。

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No.8 《BIG》

今年最令人動容的台灣電影肯定非導演魏德聖執導的《BIG》莫屬了！《BIG》描述住在醫院兒童癌症病房的孩童，面對每次化療生死交關，父母不得咬緊牙關抉擇，六組不同背景、不同教育方式的家庭住進816病房，從彼此不合到融洽相處，面對生離死別卻總是要收拾好自己的情緒，每個環節都令觀眾為之動容。

《BIG》使用動畫方式模擬孩童對抗癌症過程，許多觀眾對電影留下深刻印象，「有個聲音在問小朋友說，BIG代表什麼意思，我最喜歡的答案是『自由的活著』、『活著就是最好的禮物，無論是壞人還是好人』」、「整部片最值得讚賞的是出演的童星，演技非常自然，會讓人相信他們真的是在這間病房裡的病人」。

No.7 《周處除三害》

警匪動作片來襲！今年10月上映、由香港導演黃精甫兼編劇操刀台灣電影《周處除三害》，講述黑白兩道鼎鼎大名頭號人物陳桂林（阮經天飾演），因槍殺幫派大哥遭刑警陳灰（李李仁飾演）追擊，後來僥倖躲過緝捕，原本轉念想去警局自投羅網，沒想到卻意外撞見佈告欄上通緝要犯名單，於是決定在自己所剩不多的生命尋找香港仔（袁富華飾演）、林祿和（陳以文飾演）下落。

《周處除三害》除了故事迂迴反轉，看完更是讓不少影迷拍手叫好，「要劇情有劇情，要動作有動作，要反轉有反轉，讓香港導演來拍攝真的是相當高明的方式，相當值得看的台灣電影」、「我是完全沒做功課連海報都沒看就直接進場，所以跟桂林一起被騙了XD正想著演到這樣後面要怎麼收啊，轉折就來了，很讚」。

No.6 《請問，還有哪裡需要加強》

「請問，還有哪裡需要加強？」當理髮院小妹和幫派老大「互相煞到」會是什麼感覺？《請問，還有哪裡需要加強》改編自九把刀本人作品《精準的失控》第四張理髮院環節，女主角阿芬（宋芸樺飾演）高職畢業來到髮廊擔任髮型助理，有次夜晚獨自在店裡練習時，恰巧碰到共興會左右手「泰哥」（春風飾演）渾身是血尋求庇護，一次救命恩情就讓泰哥陷入愛情無法自拔，當上大哥後更是要求小弟指名讓阿芬練習用頭髮，兩人也意外譜出美好戀情。

網友對於喜劇愛情路線極為買單，「九把刀式的幽默，是其他導演編劇模仿不來的，另外在一些劍拔弩張或感性時刻，氛圍營造也很夠」、「春風沒有給我那種新演員的青澀感，有可能跟他自己本來的形象就蠻像」。

No.5 《老狐狸》

榮獲第60屆金馬獎4座大獎成為最大贏家的經典台灣電影《老狐狸》，由導演蕭雅全執導，故事背景設定在1990年代台灣，廖泰來（劉冠廷飾演）帶著兒子廖界（白潤音飾演）相依為命，面對股市飆漲、物價翻倍的蓬勃發展世代，廖姓父子卻意識到現實帶來的挫折，當他們碰上既聰明又狡猾的老狐狸，命運將會為他們轉動不同齒輪。

觀眾觀賞完《老狐狸》後也留下一致好評，「《老狐狸》真的好看」、「導演把那個年代的銅臭味傳達得挺到位」、「謝老闆最後跟廖泰來無聲的談話還有個小細節，謝老闆轉身離開時是紅著眼眶，因為答應廖界，只能過年趕走李家人，但是廖泰來追出門口說要讓出房子後，謝老闆明顯鬆了一口氣且一臉欣慰，陳慕義憑這個角色拿獎真的實至名歸」。

No.4 《疫起》

由台劇《我們與惡的距離》導演林君陽執導的《疫起》還原2003年台灣和平醫院因SARS院內感染封院歷史，胸腔科主治醫師夏正（王柏傑飾演）因車禍重傷患者被緊急召回醫院，媒體記者金有中（薛仕凌飾演）為了挖掘不知名病毒感染源頭想方設法住院，男護理師安泰河（曾敬驊飾演）、實習醫師李心妍（項婕如飾演）全心全力投入醫療工作，在院內感染未知病毒無預警封院下，自保和救人成為一大難題。

《疫起》演員敬業還原醫療場面感動觀眾，「我很敬佩演員的認真，而且我特別欣賞他們不浮誇內斂的演技」、「你看得像八點檔的劇情除了愛情戲的部分全部都是在醫院內實際上演的，家屬在ICU外哭天搶地的求醫護，醫護忙到焦頭爛額還要安撫家屬情緒，還要怕自己被感染」。

No.3 《粽邪3：鬼門開》

喜歡鬼片的人絕對不容錯過！今年8月由導演廖士涵執導電影《粽邪3：鬼門開》上映，背景敘述男主角冠宇（張庭瑚飾演）為了早日脫離爸爸武雄（李興文飾演）經濟獨立，原本在爸爸戲班擔任鍾馗的他，毅然決然選擇和朋友龜仔（李明倉飾演）到美凰大旅社打工，沒想到房間不僅充斥泰國符號，甚至還有人在房間內自縊，詭譎的氣氛也讓兩人心生不安。

網友對於《粽邪3：鬼門開》也點評，「李興文辦鍾馗救兒子那幕，很有味道」、「李興文救兒子真的感人，看到那邊眼角有泛淚，明知將死但仍奮不顧身」、「看完3覺得台灣的國片成長不少，片尾的彩蛋預告下一次跟印尼鬼大戰，讓人期待啊」、「拍攝地點很寫實，雖然沒有住過那樣的旅館，但未來出去玩絕對不會省住宿費」。

No.2 《做工的人》電影版

《做工的人》從熱播台劇一路翻拍成電影，回推至2012年「做工的人」主角相識時間，場景則搬遷至台中市水湳新建案「台中會展中心」拍攝，阿祈（李銘順飾演）和兒子小傑在一次追逐過程中意外結識開著挖土機工作的阿全（薛仕凌飾演），後來結識投緣的昌哥（游安順飾演），三個「噗攏共」同為做工的人，一起經歷被美女律師詐騙、工地下雨淹水等苦難，拚命不認輸、為兄弟情誼奮鬥的精神，完整刻畫小人物社會樣貌。

《做工的人》使用綜藝闖關節目《幸運到誰家》貫穿故事線，播出以來更是好評不斷，「一包衛生紙真的不夠，好笑又感人，真的很值得去看」、「很好看，看完特映就決定要追影人場，還要帶家人朋友去看」、「整體而言這部電影有笑有淚，算是不錯影集前傳電影。電影的配樂也很好聽。」

No.1 《關於我和鬼變成家人的那件事》

將同性戀、傳統冥婚等元素完美詮釋的台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，由金馬導演程偉豪執導，講述恐同又怕鬼的直男警察吳明翰（許光漢飾演）辦案蒐證時意外拾獲紅包，沒想到卻牽起他與車禍過世的毛毛（林柏宏飾演）姻緣。為了早日讓毛毛能夠投胎轉世，加上自己不想要叫對方「老公」，吳明翰於是答應他幫忙找出肇事兇手。

《鬼家人》劇情雖然看似幽默，但內容卻涵蓋台灣社會值得關注的議題，意外反轉、感人情節更是叫好叫座重要原因，許光漢、林柏宏憑藉此部電影雙料入圍第60屆影帝。網友讚賞，「毛毛的造型是我覺得林柏宏最帥的造型」、「我最感動的地方是看相冊，毛毛舉我今年28歲我想結婚，阿嬤舉我今年70歲我想看我孫子結婚，還有毛毛瘋狂上身開到給救護車過」。

2023年十大必看熱門台灣電影。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月09日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023年台灣電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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