2023回顧｜數據揭秘10大年度台灣熱話　MeToo事件李玟逝世都上榜

LINE TODAY在今（11）日公開「2023十大熱門新聞話題與新聞圖解」，和大家一起回顧台灣有哪些焦點事件。據LINE TODAY分析，年度新聞話題以「Me Too事件」最受台灣大眾關注，讓娛樂新聞首次登上年度話題新聞榜首。



另外，因俄烏戰爭常態化、新冠防疫降級與解封，台灣民眾轉向關注與自身生活密切相關的公共安全、後疫情時代公共衛生等民生議題，其中的「普發6000元」為台灣全民最關心的焦點之一，稱霸年度熱門圖解的榜首。

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LINE TODAY公布「2023年度十大熱門新聞話題」，今年的新聞議題多元廣泛，以娛樂新聞中的「Me Too事件」多位藝人被爆翻車最受矚目，「天后李玟逝世」巨星殞落震驚歌壇、「防疫政策鬆綁，多種病毒反撲」分別為二、三名。

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今年台灣民眾對於自身生活密切的「民生社會議題」更加關注，像是「繼承5億高中生墜樓」社會案件、「普發6000」福利政策、「屏東爆炸」與「建案吊臂砸中中捷列車」等消防公共安全議題。

另外，國際情勢動盪不安，經常發生類似俄烏戰爭常態化的戰爭事件，《TODAY看世界》根據資料統計，發現民眾對於「台灣在國際政治上的現況」表現高度的關注，不管是外交出訪行程、美中台互動與戰爭議題，都反映台人提升了對國際事務的敏感性。

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