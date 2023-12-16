Pornhub 2023年度回顧　最多人搜尋「變態」流量前三名女優是…？

知名網路串流成人影片網站Pornhub，日前公佈2023年度報告，統計全球男女用戶喜好，從性別、國家、喜好、使用方式等分類進行統整，報告中發現過去一年來，全世界最熱門的成人影片搜尋關鍵詞是「變態」（hentai），此一詞彙已經連續三年高居網站熱搜第一。



報告還指出，全球用戶每次在網站觀看影片，平均耗費10分09秒，但18至24歲的年輕世代，與其他年齡層大不同，比較衝動的他們，只會花8分55秒在觀賞影片上。而平均花費最多時間的兩個國家，分別是菲律賓與日本，每次訪問耗時11分15秒和11分14秒。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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另一個有趣的數據統計，是全球用戶「最喜歡」看片的時間點，高於平均值有兩個時段，一個是下午3時到6時之間，另一個則是晚間9時開始，到隔天凌晨1時為止，其中又以晚上11時是最高峰。用戶除了會使用手機、電腦與平板觀看成人影片，PS5、XBox等可以連結上網的遊戲機，也成為另類看A片的特殊管道之一。

不同年齡層之間喜好差異也很大，就以「Z世代」、所謂18至24歲的年輕用戶來說，他們最喜歡的種類，是角色扮演（Cosplay）和hentai兩種，與其他三個年齡層完全不一樣。

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由於Pornhub以英語介面為主體，美國用戶依然是絕大多數，第二至五名分別是菲律賓、法國、墨西哥與英國，前20名入榜的國家中，只有日本一個亞洲國家，位列第六名。其他幾乎都是歐洲與整個美洲國家。

身為線上串流影音平台，Pornhub與YouTube一樣，成功捧紅過不少明星，像是先前在以巴衝突鬧出爭議的情色女星Mia Khalifa。2023年統計報告中，流量前三名的女星，分別是美國的Abella Danger，累計點閱達18億次高居第一名；第二名是澳洲的Angela White，同樣累計超過十億次點閱。至於第三名，則是在社群擁有超高人氣的俄羅斯網紅Eva Elfie，IG擁有430萬粉絲的她，同樣創造超過十億次點閱。

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