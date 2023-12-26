2023豆瓣年度10大好評陸劇推薦　秦昊《漫長的季節》9.4分穩奪第1

2023年馬上進入倒數！在眾多陸劇中能有叫好又叫座的劇，豆瓣評分在7.5分以上卻相當不容易，在2023豆瓣高分陸劇前10名的戲劇中，《去有風的地方》更在懸疑劇中殺出重圍，擠進前三，卻也有高話題高收視的《長相思》雖然叫好又叫座，排名卻落後許多！這10部你都追過了嗎？



【圖輯】點圖放大看「2023豆瓣年度10大好評陸劇推薦」👇👇👇

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TOP 10：一念關山｜豆瓣7.2

頻道平台：愛奇藝

主演：劉詩詩、劉宇寧



講述安國朱衣衛任如意（劉詩詩飾）因機緣巧合成為梧國迎帝使成員，和梧國六道堂寧遠舟（劉宇寧飾）元祿等人，護送女扮男裝的公主楊盈，開啟冒險之旅。《一念關山》開場就被劉詩詩可柔可剛的舞戲、打戲圈粉，男主角更是由劉宇寧首挑大樑，兩人共組古代《史密夫決戰史密妻》，亦敵亦友的互動，勢均力敵的強強對決，才剛開播不久就有豆瓣7.2的好成績。

TOP 9：顯微鏡下的大明之絲絹案｜豆瓣7.8

頻道平台：愛奇藝

主演：張若昀、戚薇、王陽



講述明朝數學天才帥家默（張若昀飾）發現了多年未解決的稅務漏洞，帥家默欲上報撥正，卻引起了各方勢力滲透，掀起朝堂上的波瀾。《顯微鏡下的大明之絲絹案》改編自馬伯庸的同名小說，作者更親自下場當編劇，男主由欠觀眾們多部第二季的張若昀，短短的14集場景細節用心，輕喜劇懸疑的風格與精湛演技十分抓人眼球！

TOP 8：長相思｜豆瓣7.8

頻道平台：騰訊視頻、WeTV

主演：楊紫、張晚意、檀健次、鄧為



講述醫師玟小六（楊紫飾）與世家公子涂山璟（鄧為飾）、義軍軍師相柳（檀健次飾），以及從小失散的表哥瑲玹（張晚意飾）、慕名追求的赤水豐隆（王弘毅 飾），四人的恩怨情仇。由親媽桐華改編，一女四男的組合引爆今年暑期檔！目前第一季完結，多線的CP組合都有各自粉絲的支持，也讓粉絲們苦苦敲碗第二季想知道小夭情歸何處！

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TOP 7：愛情而已｜豆瓣8.2

頻道平台：騰訊視頻、愛奇藝國際站、愛奇藝

主演：吳磊、周雨彤



講述羽轉網運動員宋三川（吳磊飾），以及總裁特助轉職業經理人的梁友安（周雨彤飾），遭遇人生困境後，共同面對種種挑戰，帶領網球俱樂部逆風翻盤。劇中吳磊與周雨彤相差10歲的姊弟戀，舒服又自然的戀愛氛圍，CP感十足，根本姊弟戀天花板！劇中吳磊也一展好身材，直球狂撩周雨彤，這也是現偶中評分能這麼高的原因之一吧！

TOP 6：蓮花樓｜豆瓣8.5

頻道平台：愛奇藝

主演：成毅、曾舜晞、肖順堯、陳都靈



講述了四顧門門主李相夷（成毅飾）在大戰後身受重傷，退隱江湖成為郎中李蓮花，偶然遇到貴公子方多病（曾舜晞飾）與舊敵笛飛聲（肖順堯 飾），三人共同破解江湖上的奇案。《蓮花樓》武俠加懸疑的設定為劇集增添看點，加上打戲精彩，以成毅紅綢舞劍奉為名場面，在今年暑期檔古偶的拚殺下奪冠，最後意難平的開放式結局，也讓討論度激增！

TOP 5：狂飆｜豆瓣8.5

頻道平台：愛奇藝

主演：張譯、張頌文



講述刑警安欣（張譯飾）與當地黑道高啟強（張頌文飾）及強盛集團長達二十年的生死搏鬥故事，展現黑白較量和複雜人性，《狂飆》雙男主張譯、張頌文的精湛演技多次登上微博熱搜，人氣火爆全網不輸流量小生，更是被網友戲稱「非流量演技大叔」、「老來得粉」，劇中正反角色刻畫飽滿、劇情刺激張力十足，豆瓣8.5的成績實至名歸！

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TOP 4：古相思曲｜豆瓣8.6

頻道平台：Bilibili

主演：張雅欽、郭迦南



講述了現代的歷史暢銷書作家沈不言（郭迦南飾），穿越邂逅遺臭青史的一代妖后陸鳶（張雅欽飾）開啟一場雙向奔赴的千年愛戀，《古相思曲》根據B站UP主三千魚原創故事改編，由張雅欽、郭迦南領銜主演，憑獨特逆穿越的劇情與精緻的服化道，在一眾S+大劇中過關斬將成為榜單上的最強黑馬！

TOP 3：去有風的地方｜豆瓣8.7

頻道平台：芒果TV

主演：劉亦菲，李現



講述低谷的許紅豆（劉亦菲飾）獨自前往大理遇見回鄉創業的謝之遙（李現飾），和來自不同城市的同齡人，一起加入了小鎮再造計畫，兩人感情升溫，讓紅豆找到重新出發的勇氣。《去有風的地方》以療癒溫馨的風格與美麗的田園風光殺出重圍，雖然節奏緩慢卻能被劇中的美景、美食和風土民情吸引，這部劇更被網友戲稱最佳大理旅遊宣傳片！

TOP 2：三體｜豆瓣8.8

頻道平台：騰訊視頻

主演：張魯一、于和偉、王子文



講述科學家汪淼（張魯一飾）被警官史強（于和偉飾）帶入名為「科學邊界」組織協助調查，共同揭開地外文明「三體」世界的故事！《三體》改編自科幻小說家劉慈欣的同名小說，劇中高度還原小說獲得書粉們一致好評，加上一眾演技派、老戲骨們齊飆演技，其中也增加不少原創劇情，更讓這部劇收視高開高走好評如潮！

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TOP 1：漫長的季節｜豆瓣9.4

頻道平台： 騰訊視頻

主演：范偉、秦昊、陳明昊



講述計程車司機王響（范偉飾），意外發現身份未明的碎屍，這問題困擾了他18年。18年後，他和妹夫龔彪（秦昊飾）意外發現了與當年兇殺案的嫌疑人並與當年的刑警馬德勝（陳明昊飾），展開跨越18年的追兇。《漫長的季節》是近年來豆瓣評分最高的陸劇，雙料影帝陣容、新懸疑風格，劇情吸引力拉滿，口碑爆棚高開瘋走！

從今年榜單中也可以看出，觀眾口味十分多元愛情、懸疑、古裝、時裝都有，製作認真，劇情吸睛、演技在線才是最重要的。哪部是你的心頭愛？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《脫軌》3大亮點！林一西裝暴徒氣場超強，劉浩存轉電視圈，憑哭戲翻轉形象！】