RJ疑下體不到8厘米算小嗎？蕾菈用女體數據證實99%男性「很夠用」

台灣YouTuber阿傑（RJ廉傑克曼）日前被控訴劈腿約炮，女方還吐槽他「不到8厘米的直徑2.5厘米懶覺（意即男性私處）」引起討論，曾大方分享性事話題的蕾菈透過IG Story談女體性愛數據，直言「8厘米真的很夠用」。



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蕾菈20日晚間更新IG Story，表示一般女性陰道深度在興奮時只能容納最多10-12厘米，稱男性只要勃起後有7厘米，就已經超過女性陰道前三分之二長度，「其實99%的男性在長度方面都很夠用了」，她還說，小雞雞泛指7厘米以下，「8厘米真的很夠用」。

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