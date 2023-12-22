RJ疑下體不到8厘米算小嗎？蕾菈用女體數據證實99%男性「很夠用」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣YouTuber阿傑（RJ廉傑克曼）日前被控訴劈腿約炮，女方還吐槽他「不到8厘米的直徑2.5厘米懶覺（意即男性私處）」引起討論，曾大方分享性事話題的蕾菈透過IG Story談女體性愛數據，直言「8厘米真的很夠用」。
【圖輯】點圖放大看更多蕾菈靚相👇👇👇
+29
蕾菈20日晚間更新IG Story，表示一般女性陰道深度在興奮時只能容納最多10-12厘米，稱男性只要勃起後有7厘米，就已經超過女性陰道前三分之二長度，「其實99%的男性在長度方面都很夠用了」，她還說，小雞雞泛指7厘米以下，「8厘米真的很夠用」。
【相關圖輯】陰莖幾長先算長？下體整容專家揭真正平均尺寸 教一招變長2.5cm（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
啦啦隊女神李多慧曬激罕雙馬尾Look 「曖昧視角」影片吸百萬人看韓美女網紅Kelly獨遊印度 鏡頭前慘遭陌生男「摟肩搓揉」性騷擾日本女團偶像突曬「孕肚」 叫粉絲一起見證孩子成長 結局大反轉2023年度10大網紅爭議事件 Toyz被統神怒罵販毒狗 蕾菈夫妻涉毒高才通協會辦相親大會 TVB前主播、公司主席捧場 報名女多男少
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】