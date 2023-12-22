高爾夫女神曬「噴血激凸緊身衣」照　曾叫人別把焦點放在她身材上

29歲的韓國正妹高爾夫選手柳賢朱（유현주）最近更新了社群，在IG貼出身穿緊身衣的照片，大秀性感S型曲線，讓粉絲直呼完美。



但她也感嘆自己在鏡中看起來「很憔悴」，或許是因為重訓太辛苦了。

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身高172公分的柳賢朱出身京畿道，本季她主要在韓國女子高爾夫聯賽（KLPGA）第2級的夢想巡迴賽（Dream Tour）出賽。

11月初她參加了KLPGA明年常規賽的種子排名賽，爭取下季能打第1級的常規賽資格，不過最終成績高於標準桿4桿，以第51名作收，沒能順利取得資格。

柳賢朱自10歲起開始打高爾夫，17歲就轉入職業，美貌與實力兼具的她，還曾因「突出的身材」使人氣飆高，IG粉絲逼近40萬。

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甚至還有媒體描述她「用性感服裝決勝負」，讓柳賢朱非常不滿，希望大眾把焦點放在她的技術與成績上，她表示：「我只是穿贊助商給的衣服比賽，結果媒體竟下這樣的標題。」

雖澄清自己不是靠身材，但柳賢朱又常不吝展現自己的性感曲線，讓一些網友吐槽：「穿這麼凸顯身材的衣服，還怕人看？」

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