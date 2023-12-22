啦啦隊女神李多慧曬激罕雙馬尾Look 「曖昧視角」影片吸百萬人看
撰文：中天新聞網
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韓國啦啦隊美女李多慧赴台加盟「樂天女孩」後人氣飆漲，IG粉絲數甚至已高達近120萬人。
20日她曬出一段綁上雙馬尾以超曖昧視角對鏡頭露出甜笑的影片，立刻吸引188萬人搶看。
點圖放大看看影片截圖及更多李多慧的美照：
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李多慧20日曬出短片並寫下：「扭動扭動！」
只見她綁著超可愛雙馬尾隨著音樂律動，大跳超萌舞蹈，並對著鏡頭眨眼甜笑。
如此曖昧的視角瞬間彷彿男友在拍攝女友ㄧ般，讓大批粉絲的心瞬間融化。
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網友看完李多慧的影片紛紛暴動留言喊，「真的好老婆」、「這我老婆啦謝謝各位」、「我真的暈爆」、「這影片怎麼一小時？」、「雙馬尾好可愛」、「心臟爆擊」、「看多慧我是不會缺席的」、「不小心就看3小時了」。
而李多慧的短片在短短1天時間內也吸引了188萬人次觀看。李多慧曾在頻道影片中提到，自己目前沒有男朋友，是單身狀態，目前希望將重心放在事業上，未來比較有空的時侯，才會考慮談戀愛的事。
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