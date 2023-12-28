恐龍都揀飲擇食！考古學家發現「暴龍專食一部位」胃裡只有這東西
撰文：中天新聞網
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加拿大卡爾加里大學研究發現，一隻年幼暴龍的胃裡有兩隻小恐龍的後腿，證實牠們和成年暴龍的飲食習慣不同，且對於食物相當挑剔，只選喜歡的部位吃。
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這具小暴龍的化石在2009年被發現，一般化石中胃的內容物不太明顯，但研究人員發現了這隻小暴龍的胃裡有突出的小骨頭，於是取出一塊來仔細觀察，在透過分析從骨頭化石中取樣的樣本後，確認其為捷足龍屬恐龍。主導這項研究的古生物學家兼副教授澤倫尼茨基（Darla Zelenitsky）表示，這項發現特別令人興奮。
這隻年輕暴龍的年齡在5到7歲之間，體重約350公斤，生前身長大約為4公尺，而牠似乎對吃的東西很挑剔。「牠的倒數二餐都是這些像鳥一樣的捷足龍屬恐龍，而且只吃這些獵物的後肢。胃腔內沒有其他骨骼遺骸，顯示牠在不同時間殺死了獵物後，只扯下後腿然後吃掉，留下其餘的部份。」
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科學家先前曾假設幼年暴龍的飲食與發育完全的成年暴龍不同，而這具化石的發現代表著研究人員首次為此論點獲得直接證據。
暴龍胃腔的內容物顯示，在生命的這個階段，幼年暴龍只能捕獵敏捷的小型獵物。澤列尼茨基說，這可能是因為牠的身型還不適合捕食更大的獵物。而飲食習慣的不同也意味著，幼年暴龍和成年暴龍之間不會有爭奪獵物的情形發生。
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